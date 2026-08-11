Yükseköğretimde uzun süredir beklenen öğrenci affı düzenlemesi yürürlüğe girdi. 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulamaya geçti. Şimdi ise gözler ''Öğrenci affı başvuruları ne zaman?'' sorusunun cevabında.

Öğrenci affı olarak bilinen yeni düzenleme, çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen veya üniversiteye yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyor. Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belli bir süre içerisinde başvuru yapması isteniyor. Peki, öğrenci affı başvuruları ne zaman?

Öğrenci affı başvuruları ne zaman? Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenci affından yararlanmak isteyenler için başvuru süresi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay olarak belirlendi. Başvurular, öğrencinin daha önce ilişiğinin kesildiği veya üniversiteye yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramadığı yükseköğretim kurumuna gerçekleştirilecek.

Düzenlemeden yararlanma hakkı bulunan öğrencilerin başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Başvurulara ilişkin uygulama ayrıntıları ve izlenecek yöntem, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak usul ve esaslarla netleştirilecek.

Öğrenci affı başvuruları ne zaman? Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

ÖĞRENCİ AFFI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Yükseköğretimde öğrenci affını da içeren 7592 sayılı Kanun 9 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğrenci affı başvuruları ne zaman? Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

ÖĞRENCİ AFFINA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Kanunda belirtilen istisnalar dışında, yükseköğretim kurumlarında hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında ilişiği kesilen öğrenciler düzenlemeden yararlanabilecek.

Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar da başvuru hakkına sahip olacak.

Bazı suçlardan mahkum olanlar, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ve terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutuluyor. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı bazı eğitim kurumları da düzenlemeden yararlanamayacak.

Öğrenci affı başvuruları ne zaman? Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLAR NE ZAMAN ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYACAK?

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden üniversite eğitimine başlayabilecek. Öğrenim sürecinin uygulanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesinde yer alan hükümler esas alınacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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