Avrupa'da yasadışı göçmenliğe karşı alınan önlemler giderek artıyor. Belarus sınırına 186 kilometre metal bariyer inşa eden Polonya, şimdi de sınıra ikinci bariyeri örüyor. 4 metre yüksekliğinde tel örgülerden oluşacak yeni bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması öngörülüyor.

Polonya'nın Belarus'tan gelen düzensiz göçmen akımını durdurmak için 2022 yazında doğu sınırına inşa ettiği 186 kilometre uzunluğundaki metal bariyerler kaçak göçmen geçişini durdurmaya yetmedi.

Polonya-Belarus sınırı

Polonyalı makamlar, 2025 yılı içerisinde Belarus üzerinden ülkeye bin 428 kaçak girişin gerçekleşmesi üzerine Belarus sınırına ikinci bariyer inşa edilmesini kararlaştırdı.

Polonya - Belarus sınırında bekleyen Podlaskie Sınır Muhafız Birimi görevlileri

4 METRE YÜKSEKLİĞİNDE YENİ DUVAR

Buna göre montajına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan ikinci bariyer, 4 metre yüksekliğinde ve tel örgüden oluşacak, daha önce inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki metal bariyerlere paralel olarak konumlandırılacak.

Metal bariyerleri aşmayı başaran kaçak göçmenleri durdurması amaçlanan söz konusu ikinci bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması planlanıyor.

BATIKAN ALTAŞ

