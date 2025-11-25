Avustralyalı Senatör Pauline Hanson, parlamentoda burka giyerek yaptığı protestodan sonra yıl sonuna kadar oturumlardan men edildi.

Avustralya’da göçmen ve Müslüman karşıtı çıkışlarıyla bilinen One Nation lideri Pauline Hanson, parlamentodaki burka protestosu nedeniyle Senatodaki 7 oturumdan uzaklaştırıldı.

Senatörler, yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin yasaklanmasını isteyen tasarının gündeme alınmamasını protesto eden Hanson’ın, baştan aşağı örtülü kıyafetle Senato’ya girmesini saygısızlık olarak değerlendirdi.

71 yaşındaki Hanson, Pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda kapalı kıyafetle salona girince günün geri kalanında oturum dışına çıkarıldı. Ertesi gün özür dilememesi üzerine, son yılların en sert disiplin kararlarından biri kabul edildi ve aralıksız yedi oturumdan men cezası verildi.

Senato tatil dönemine girerken cezanın kalan bölümü Şubat ayında parlamentonun yeniden toplanmasıyla devam edecek.

HANSON: KIYAFET KURALI YOK AMA BANA İZİN YOK

Hanson, kararın ardından yaptığı açıklamada seçmenlere işaret ederek "Beni senato üyeleri değil, halk yargılar" dedi. Kıyafet sınırlaması olmadığını savunan Hanson, parlamentodaki uygulamayı “ikiyüzlülük” olarak niteledi.

Senatör, 2017’de aynı amaçla yine burka giymiş ancak o dönem herhangi bir yaptırımla karşılaşmamıştı. Hanson, Florida’daki Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda aylar önce yaptığı konuşmayla da tartışmalara neden olmuştu.

WONG: TOPLUMSAL DOKUYA ZARAR VERİYOR

Senatodaki hükümet lideri Penny Wong, önergenin sunucusu olarak sert açıklamalar yaptı.

Wong, Hanson’ın tavrını "yaklaşık 1 milyon kişilik Müslüman topluluğun inancını alaya almak" olduğunu iletti.

"Senatör Hanson’ın nefret dolu ve sığ gösterişçiliği toplumsal dokuyu zedeliyor ve ülkeyi zayıflatıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Pakistan doğumlu Senatör Mehreen Faruqi ise kınama önergesini, Avustralya’daki yapısal ırkçılıkla hesaplaşma fırsatı olarak değerlendirdi.

Faruqi ve Afganistan doğumlu Fatima Payman, parlamentodaki iki Müslüman senatör olarak olayın hedef noktasında yer aldı. Payman, önceki gün yaptığı açıklamada Hanson’ın protestosunu “rezil” ve “utanç verici” şeklinde niteledi.

HANSON’IN IRKÇILIK SİCİLİ YENİDEN TARTIŞMADA

Hanson, geçen yıl Faruqi’ye sosyal medyada memleketine dönmesini söyleyerek ırk ayrımcılığı yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

Karara itiraz süreci devam ediyor. Senatör, 1996’daki ilk konuşmasında da “Avustralya’nın Asyalılar tarafından istila edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu” savunarak tepki çekmişti.

Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu Başkanı Rateb Jneid, yaptığı açıklamada Hanson’ın eylemini "Müslümanlar, göçmenler ve azınlıklara yönelik karalama alışkanlığının yeni bir örneği" olarak değerlendirdi.

SENATO’DA KRİZ: OTURUM 2 SAAT ASKIYA ALINDI

Hanson’ın protesto için giydiği kıyafeti çıkarmayı reddetmesi üzerine Senato Başkanı Sue Lines oturumu yaklaşık iki saat askıya aldı.

MÜZEYYEN BIYIK

