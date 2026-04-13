NASA’nın Artemis II görevine katılan astronotlar, geçtiğimiz günlerde kırdıkları tarihi rekorla dünya gündemini sallamıştı. Apollo görevlerinden bu yana en çarpıcı insanlı Ay uçuşlarından birine imza atan ekibin maaşı ortaya çıkarken, ek prim almamaları da sosyal medyada çok konuşuldu.

GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANDI 10 gün süren görev kapsamında Ay’ın etrafında dolaşan dört kişilik mürettebat, uzun ve zorlu yolculuğun ardından Pasifik Okyanusu’na güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen’in yer aldığı ekip, ‘Apollo 13’ten bu yana gerçekleştirilen en önemli insanlı Ay uçuşlarından biri’ olan görevi başarıyla tamamladı.

BİR İLK: AY'IN KARANLIK BÖLGELERİ İNCELENDİ Görev boyunca astronotlar, daha önce insan gözüyle doğrudan gözlemlenmemiş Ay’ın uzak tarafındaki bölgeleri inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda 53 dakika süren ve uzaydan gözlemlenen nadir bir güneş tutulmasına tanıklık ederek bilimsel açıdan önemli veriler topladı.

TARİHİ REKOR KIRDILAR: 1970'TEN BU YANA BİR İLK Toplamda yaklaşık 695 bin mil (1,12 milyon kilometre) yol kat eden ekip, 9 gün 1 saat 31 dakikalık uçuş süresiyle dikkat çeken bir performans sergiledi. Mürettebat, Dünya’dan 252 bin 756 mil uzaklığa ulaşarak, 1970 yılında Apollo 13 ekibinin kırdığı rekoru yaklaşık 4 bin 100 mil geride bıraktı ve insanlı uzay uçuşları tarihinde yeni bir sınır belirledi.

MAAŞLARI ÇOK KONUŞULDU Bununla birlikte görev sadece bilimsel ve teknik başarılarla değil, aynı zamanda astronotların çalışma koşullarıyla da gündeme geldi. İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre, NASA verilerine göre astronotların yıllık ortalama maaşı yaklaşık 152 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 797 bin TL) seviyesinde bulunuyor. Ancak bu yüksek riskli ve yoğun görev temposuna rağmen astronotlara fazla mesai ücreti, tehlike primi ya da performans bonusu ödenmiyor. Maaşlar, astronotların uzayda ya da Dünya’da görev yapmalarına bakılmaksızın sabit kalıyor.

CANKURTARANLAR BİLE DAHA FAZLA KAZANIYOR Astronotlar buna karşılık sağlık sigortası, ücretli izin ve emeklilik gibi standart kamu çalışanı haklarından yararlanıyor. Öte yandan benzer gelir düzeyine sahip birçok meslek bulunduğu, özellikle sağlık, havacılık ve teknoloji sektörlerinde bazı pozisyonların daha yüksek kazanç sağlayabildiği ifade ediliyor. Hatta ABD’de bazı cankurtaranların dahi fazla mesai ve ek ödemelerle yıllık 500 bin dolara kadar gelir elde edebildiği belirtiliyor.

Artemis II gibi görevler, yalnızca teknik başarılarıyla değil, aynı zamanda uzay çalışanlarının emeği ve karşılığında aldıkları ücretin yeniden tartışılmasına yol açarak kamuoyunda yankı uyandırdı.

