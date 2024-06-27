Azerbaycan ile Ermenistan barışa yakın! Bakan duyurdu, görüşmelerde ilerleme var

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı bozguna uğratmasının ardından iki ülke arasında çelişkili konularda müzakereler sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış görüşmelerinde ilerleme olduğunu duyurdu.

Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan 44 günlük savaşta Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki topraklarını geri aldı. Savaşın ardından bölgede yeniden huzur tesis edildi. İki ülke arasında çelişkili konular hakkında görüşmeler sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış görüşmelerinde ilerleme olduğunu açıkladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Bakan Bayramov şunları kaydetti:

"Ermenistan anayasasında hala Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının yer alıyor. Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının, Ermenistan'ın anayasasında yer alması bizim açımızdan sürecin tamamlanmasının önündeki en ciddi engel gibi görünüyor. Bu yönde gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Ermenistan'la barış görüşmelerinde önemli ilerleme var, çelişkili konuların sayısı azaldı. Birkaç gün önce barış anlaşmasının son taslağını Ermenistan'a sunduk”

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin bölgedeki barışı koruma açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki iş birliği projelerine değindi.

Darçiaşvili, “Azerbaycan bizim için sadece iyi bir dost değil, aynı zamanda stratejik bir ortaktır. Ortak çabalarımızla stratejik açıdan önemli birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeler bölgemizin konumunu güçlendirdi. Gelecekte bu projeler sayesinde bölgenin çekiciliğinin artacağına eminim. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin yanı sıra Karadeniz denizaltı elektrik kablosu projesini de görüştük” dedi.