Bağdat'ta kritik saatler! ABD ile yaşanan gerilim Suriye'den Irak'a sıçradı

Suriye ve Irak'taki Amerikan üslerine saldırılar artarken, Tenef'te 3 ABD askerinin öldürülmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Biden, saldırıların hesabının sorulacağını duyururken, ABD bombardıman uçaklarının Irak'taki hareketliliği arttı. Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Şii Milis gücü ise tarafların karşılıklı tehditleri sonrası tüm birimlere acil koduyla 'karargahları boşaltın' emri gönderdi.

Dün ABD'nin Suriye sınırındaki Tenef Üssü'ne saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, çok sayıda asker de yaralanmıştı. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, 'Saldırının hesabını soracağız' demişti. Bölgede tansiyon giderek artarken Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan, İran destekli Şii Haşdi Şabi milislerine kritik bir çağrıda bulundu.

"KARARGAHLARI ACİL BOŞALTIN"

ABD savaş uçakları üslere yönelik saldırıların ardından hareketlenirken, 100 bini aşkın milis gücü bulunan Haşdi Şabi'nin lideri Falih el-Fayyad tüm birimlere acil koduyla 'Kuzey batı ve orta kesimlerdeki tüm kampları, karargahları boşaltın. Yapılacak tüm eğitimleri durdurun' talimatı verdi.

Fayyad'dın imzasını taşıyan yazılı mesaj tüm örgüt kademelerine iletildi. Karargahların boşaltılmasına ek örgütün tüm eğitim faaliyetlerinin de askıya alındığı duyuruldu.

ABD güçleri bölgede yoğun faaliyetlerini sürdürürken, dünde Suriye'deki örgüt kanadı karargahların boşaltılması ve örgüte ait flamaların kaldırılması kararını almıştı.

ORTADOĞU'DA KAZAN KAYNIYOR!

İran destekli milisler dün Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerini öldürülmüş, ABD üslerine peş peşe saldırılar gerçekleştirmişti. Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

BİDEN 'SALDIRININ HESABI SORULACAK' DEMİŞTİ

ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.



