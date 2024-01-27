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    • Ortadoğu'da gerilim hat safhada! İran ABD'nin gaz üssünü roketle vurdu

    ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye'deki Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenlendi. Saldırıyı İran destekli gruplar gerçekleştirildiği öğrenildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ortadoğu&#039;da gerilim hat safhada! İran ABD&#039;nin gaz üssünü roketle vurdu
    Abd, İran, Suriye, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ortadoğu'da gerilim hat safhada! Suriye'de ABD üssüne bir saldırı daha gerçekleşti. İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Gaz Tesisi'ni roketle vurdu.

    İRAN'DAN ABD ÜSSÜNE BİR SALDIRI DAHA

    Yerel kaynakların aktardığına göre Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne bugün öğle saatlerinde roket saldırısı düzenledi.

    Üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor. ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    BÖLGE'DE TANSİYON YÜKSEK

    Öte yandan İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu liderlerine yönelik yaptığı saldırıların ardından bölgede tansiyon yükseldi. 

    Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, 24 Ocak'ta Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara Suriye-Irak sınırındaki bir geçitte hedef almıştı.

    İran, Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla saldırı düzenliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdİranSuriye
    Haberler > Dünya > Ortadoğu'da gerilim hat safhada! İran ABD'nin gaz üssünü roketle vurdu
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