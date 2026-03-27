Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran savaşının durması ve yayılmasının önlenmesi için yoğun diplomatik çaba yürüttüklerini açıkladı. Müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Fidan, İran ile ABD arasında Pakistan üzerinden bir mesaj trafiği olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de başta İran'da yaşanan savaş olmak üzere küresel bölgesel konular hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

Maalesef bu savaş, bütün dünyanın gözü önünde cereyan etmekte. Hem bölgemize hem de küresel politikaya çok ciddi yıkıcı etkileri olmakta. ABD ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak başlattığı bu savaş, giderek yayılma tehlikesiyle baş başa.

Bizim birinci önceliğimiz savaşın çıkmamasıydı; ikincisi savaşın yayılmasını önlemek, üçüncüsü ise Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak. Savaş çıkar çıkmaz, bir numaralı hedefimiz savaşın durması. Bunu yaparken de savaşın daha fazla yaygınlık göstermemesi önemli. Bu savaş öyle ya da böyle bir noktada biter.

"MÜZAKERELERDE BİR AŞAMAYA GELİNDİ GİBİ"

Bizim bütün çabamız bunu önlemeye yönelik. Müzakerelerde bir aşamaya gelindi gibi. En azından Pakistan üzerinden bir mesaj aktarımı var. Bugün hem İranlılarla hem de diğer tarafla bir görüşmemiz oldu. Şu anki müzakere pozisyonları savaş önceki müzakere pozisyonunda farklı. İran ve ABD'nin beklentileri daha farklı.

Müzakerelerde bir açılış pozisyonu vardır. İlk pozisyon yukarıda tutulur. Bu açılış pozisyonları çok ciddiye alınmamalı ancak bir niyet varsa illa ki bir noktada buluşulur. İran haklı olarak ABD'ye karşı bir güven kaybı içerisinde. İki defa müzakere sürecinde savaş durumu oldu. Hem Cumhurbaşkanımızın hem bizim taraflarla yoğun temasımız var. Bunun bir noktaya gelmesi için canla başla çalışıyoruz. Pakistan ve Mısır da önemli rol oynuyor. Güzel olan şu Gazze savaşında olduğu gibi tüm dünyanın beklentisi bu haksız savaşın bir an önce durması. Bunun bir pratiğe dönüşmesi gerekiyor.

"BU TAM İSRAİL'İN İSTEDİĞİ SENARYO"

Bölge, İsrail'in adım adım senaryosunu yazdığı oyunun içine çekilmekte. Geldiğimiz noktada İran' savaş açılırken bölgedeki Müslümanların bir araya gelmesini çok zor hale gelecek fitne tohumlarının atıldığını görüyoruz. Türkiye olarak bu fitne tohumlarının atılmasını önlemeye çalışıyoruz. Körfez'de 6-7 ülkeye 8 bin civarında SİHA ve füzeli saldırı gerçekleşmiş durumda. Bu tam İsrail'in istediği bir senaryo; bölgedeki Müslüman ülkelerin kavgaya girmesi. Biz bu oyunu bozmaya çalıştığımız için İsrail'in hedefi oluyoruz.

