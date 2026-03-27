Barcelona'da Raphinha üzüntüsü
İspanyol devi Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha, sağ arka bacak kasından sakatlandığı için yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Raphinha'nın sakatlığı Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerle doğrulandı.
- Sakatlık, oyuncunun Brezilya-Fransa maçında yaşadığı sorunun ardından tespit edildi.
- Raphinha, tedavi için Barselona'ya dönüyor.
- Bu sezon Barcelona formasıyla 31 maça çıkan Raphinha, 19 gol attı.
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Raphinha'nın sağ arka bacak kasından sakatlandığı Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerle doğrulandı. Bu sakatlık, oyuncunun dün Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı sorunun ardından tespit edildi. Oyuncu, gerekli tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi 5 hafta." denildi.
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada dün Brezilya'yı 2-1 yenmişti.
Barcelona'da bu sezon toplam 31 maçta forma giyen ve 19 gol atan Brezilyalı futbolcu, Lamine Yamal'ın ardından kulübün bu sezonki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.