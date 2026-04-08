Endonezyalı balıkçılar, Lombok Boğazı'nda Çin yapımı insansız su altı keşif aracı buldu. Gözetleme ekipmanları taşıyan araç, inceleme için orduya teslim edildi.

Endonezya’da balıkçıların denizde yaptığı keşif dikkat çekti. Lombok Boğazı’nda avlanan balıkçılar, Çin menşeli bir insansız su altı aracı buldu.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre, söz konusu aracın herhangi bir patlayıcı içermediği, ancak gözetleme sistemleri ve çeşitli sensörlerle donatıldığı tespit edildi. Balıkçılar tarafından kıyıya çıkarılan araç, daha sonra Endonezya ordusu yetkililerine teslim edildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Balıkçılar buldu, askeriye devreye girdi! Denizde gizemli araç

İNCELEME YAPILACAK

Askeri yetkililer, cihazın detaylı inceleme yapılmak üzere bir üsse götürüldüğünü açıkladı. İlk değerlendirmelere göre, Çin merkezli bir şirket tarafından üretildiği belirlenen aracın deniz tabanını haritalamak ve bölgedeki gemi trafiğini izlemek amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Öte yandan, Lombok Boğazı, Bali Denizi ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Pasifik ve Hint okyanusları arasında stratejik bir rota olan bu bölge, uluslararası deniz ticareti açısından büyük önem taşıyor.

