Baltık Denizi üzerinde gerilim! Belçika ve Fransa’ya ait savaş uçakları, Rus jetlerini kovaladı
Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Belçika ve Fransa'ya ait savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren Rus jetlerini kovaladı. NATO radarları tarafından tespit edilen jetlere, Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larca müdahale edildi. Aynı gün içerisinde Fransız kuvvetlerine ait savaş uçakları da Rus jetlerine karşı teyakkuza geçti.
Karadeniz'de 2 yıla yakın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının Baltık Denizi'ne sıçmasına ramak kaldı.
NATO bölgesinde uçuş gerçekleştiren Rus jetlerine Belçika ve Fransa'ya ait savaş uçaklarınca müdahale edildi.
Belçika'ya ait savaş uçakaları, müdahalenin ardından Litvanya'daki üslerine geri döndü.
Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Šiauliai'de konuşlandırılmış olan Fransız Hava Kuvvetleri Mirage 2000-5'ler, Kaliningrad'dan uçan başka bir Rus jeti için hazırlanmaya başladıancak durumun taktiksel gelişimi nedeniyle Mirage'lar havalanmadı.
Belçika, Fransa, Almanya, Polonya ve Türkiye'den savaş uçakları aralık ayından itibaren İttifak'ın doğu kanadında NATO hava polisliği görevlerini üstleniyor.
NATO, sınırlarına yakın askeri faaliyetleri rutin olarak izliyor ve Müttefik jetleri, NATO hava sahasını ve toprak bütünlüğünü korumak için 7/24 hazır durumda bulunuyor.