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Baltık Denizi'nde balıkçılık krizi! "Gemilerinizi kıyılarımızdan çekin"

Kaynak: Dış Haberler
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Baltık Denizi&#039;nde balıkçılık krizi! &quot;Gemilerinizi kıyılarımızdan çekin&quot;
Rusya, Norveç, Yaptırımlar, NATO, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya ile Norveç arasında balıkçılık krizi baş gösterdi. Moskova, Rus trol gemilerinin Spitsbergen limanlarına tekrar girmesine izin verilmesini talep ediyor. Norveç ise, bu talebi yaptırımları gerekçe göstererek reddetti. Kremlin, Norveç'in Moskova'daki maslahatgüzarını, Norveç sularında faaliyet gösteren Rus balıkçı gemilerine yönelik Oslo tarafından uygulanan "yasadışı kısıtlayıcı tedbirleri" protesto etmek için çağırdı.

Kremlin, Norveç’in Rus balıkçı gemilerine yönelik “yasadışı kısıtlama” kararı nedeniyle Oslo’nun diplomatik temsilcisini protesto için çağırdı.

Politico’nun haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Norveç’in Norebo ve Murman Seafood şirketlerine ait gemilere yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.

Baltık Denizi'nde balıkçılık krizi!

"RUS GEMİLERİNİ NORVEÇ SULARINDAN ÇEKİN!"

Baltic News Network'ten edinilen bilgilere göre, 1976 yılında imzalanan ve iki ülke arasında balıkçılık alanında iş birliği öngören anlaşma kapsamında, söz konusu Rus gemileri Norveç’in münhasır ekonomik bölgesinde avlanma hakkına sahipti.

Ancak Norveç hükümeti, 7 Temmuz’da, mayıs ayında Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılacağını duyurdu. Espiyonaj ve sabotaj riski gerekçesiyle 1976 tarihli anlaşmanın geçersiz sayıldığı belirtilerek, Rus balıkçı gemilerinin Norveç sularından çıkması istendi.

Baltık Denizi'nde balıkçılık krizi!

BALIKÇILIK KRİZİ BÜYÜYOR

Moskova, bu kararın “politik gerekçelerle alındığını” açıkladı. Rus Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in bu tutumunun uzun süredir devam eden iş birliği kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Barents ile Norveç denizlerindeki balık stoklarının ortak yönetimini tehdit ettiğini bildirdi. Kremlin ayrıca, Norveç’in bu hamlesinin geniş kapsamlı balıkçılık iş birliğini zedeleyebileceği ve Kuzey Atlantik sularındaki sürdürülebilir araştırmaları riske atabileceği uyarısında bulundu.

Norveç ise, Barents Denizi’nde balıkçılık yönetimi konusunda iş birliğine devam etmek istediğini, ancak Ukrayna’daki Rus saldırganlığı ve NATO ülkelerine yönelik tutumu nedeniyle Avrupa ortaklarıyla birlikte kararlı bir duruş sergileme kararı aldığını açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler

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