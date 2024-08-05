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Bangladeş'te darbe oldu, 100'lerce ölü var! Türkiye'den açıklama geldi

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Bangladeş&#039;te darbe oldu, 100&#039;lerce ölü var! Türkiye&#039;den açıklama geldi

Dünya Haberleri

Bangladeş'te askeri darbe oldu, başbakan ülkeyi terk etti. Polisle halk arasında çıkan çatışmalarda 100'lerce kişi öldü. Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te yaşanan gelişmeleri yakından takip edildiğini ve gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Bangladeş'te yaşanan askeri darbenin ardından ülke karıştı. Dışişleri Bakanlığı, yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Bangladeş’te son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."

Bangladeş'te oldu, 100'lerce ölü var! Türkiye'den açıklama geldi - 1. Resim

100'LERCE KİŞİ ÖLDÜ, BAŞBAKAN KAÇTI

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi. 1600'den fazla yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Bugünse hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirilirken; ordu komutanı, siyasi parti liderleriyle toplantı yapıyor. Öte yandan Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçtiği bildirildi.

200'den fazla ölü var! Sokakların karıştığı ülkede göstericiler başbakanlık konutunu bastı - 1. Resim

BANGLADEŞ'TE DARBE!

Bangladeş ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı. Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yapmayı taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." diye konuştu. General Waker-Uz-Zaman ayrıca Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümünden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden bir açıklama yayımlamaya çağırdı.

Bangladeş'te darbe! 200'den fazla ölü var! Göstericiler binayı bastı, Başbakan Hanisa helikopterle kaçtı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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