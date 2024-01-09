Bangladeş'te seçim sonuçlarını kabul etmeyen halk sokaklara döküldü

9 Ocak 2024 17:18 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 17:22

Bangladeş’te halk genel seçimler için Pazar günü sandık başına gitti. Yeni hükümetin belirleneceği 12’nci genel seçimleri Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın partisi Awami Birliği, ülkedeki genel seçimleri üst üste dördüncü kez kazanmıştı.

HALK SOKAKLARA AKIN ETTİ

Hasina beşinci kez Başbakanlığa seçilirken, ülkede sular durulmuyor.

Ülkedeki en büyük dini grup olan Bangladeş Cemaat-i İslami Hareketi destekçileri bugün bir kez daha seçimleri protesto etti. Başkent Dakka’da toplanan binlerce kişi seçimlerin iptal edilmesini ve Hasina’nın istifasını istedi. Yeni seçimlerin yapılmasını isteyen binlerce kişi, Hasina muhalifi sloganlar attı.

7 Ekim’de gerçekleştirilen seçim ana muhalefet tarafından boykot edilmişti. Ülke genelinde protestoların gerçekleştirilmesine neden olan seçimleri Şeyh Hasina’nın partisi Awami Birliği kazanmıştı.

ABD: SEÇİMLER ADİL VE ÖZGÜR OLMAYAN ŞARTLARDA GERÇEKLEŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bangladeş'teki seçimlere ilişkin "ABD, bu seçimlerin özgür veya adil olmadığı konusunda diğer gözlemcilerle hemfikir." ifadesini kullandı.

Miller, Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan genel seçime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bangladeş'te Avami Birliği partisinin seçimlerde Meclis'teki koltukların büyük çoğunluğunu kazandığını kaydeden Miller, ülkede seçimler nedeniyle çıkan olaylar dolayısıyla ABD'nin "endişesini" dile getirdi.

Miller, "(Bangladeş'te) Binlerce muhalefet üyesinin gözaltına alınması ve seçim günü bildirilen kuralsızlıklar nedeniyle ABD'nin endişesi sürüyor. ABD, bu seçimlerin özgür veya adil olmadığı konusunda diğer gözlemcilerle hemfikir ve tüm tarafların katılmaması nedeniyle üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te genel seçim öncesi başlayan gerginlik ve seçim günü yaşanan olaylara değinen Miller, bu süreçte yaşanan "şiddet olaylarını kınadıklarını" belirtti.