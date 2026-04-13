ABD-İran arasında Pakistan’da doğrudan yapılan müzakereler anlaşmazlık sebebiyle yarıda kaldı. Görüşmeler A Hürmüz Boğazı ve nükleer program konularında tıkandı.

ABD ile İran’ın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürüttüğü müzakerelerden barış çıkmadı. ABD heyeti, 21 saat süren görüşmelerin ardından İran’la anlaşılamadığını duyurup ülkesine dönerken, İran tarafı ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasına, Trump yönetiminin aşırı taleplerinin sebep olduğunu öne sürdü. Amerikan yayın kuruluşu Axios’a göre, ABD ve İran heyetleri, birden fazla formatta birkaç tur boyunca bir araya geldi. Görüşmeler cumartesi günü başladı ve yerel saatle pazarın erken saatlerinde sona erdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD müzakere ekibinin gün boyunca Başkan Trump ile 5-6 kez görüştüğünü söyledi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent ve CENTCOM Komutanı Orgeneral Brad Cooper ile de temas kuruldu.

Vance “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Gerçek şu ki, İran’ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Barış umudu boğaza takıldı! 21 saatlik maraton anlaşmazlıkla bitti

İRAN: ANLAŞMA OLMAMASI NORMAL

İran’ın devlet televizyonu Press TV de ABD’nin aşırı talepleri olduğunu öne sürerek müzakerelerin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda tıkandığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İslamabad’daki görüşmelerin 40 günlük bir savaşın ardından ABD’ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini ifade ederek “Bu görüşmeler, ABD ve İsrail’in dokuz ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hâkim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu sebeple tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu” dedi.

KALİBAF: GÜVENİMİZİ KAZANAMADILAR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran heyetinin ilerlemeye yönelik 168 girişimi önerdiğini kaydederek “Karşı tarafın bu müzakere turunda Tahran’ın güvenini kazanamadı. ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı. Güvenimizi kazanabilecek mi, kazanamayacak mı?” diye konuştu. Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, anlaşmaya ulaşılamamasının ardından, tarafl arın ateşkes taahhütlerini sürdürmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İSRAİL: SAVAŞA DÖNECEĞİZ

İsrail tarafı ise müzakerelerden sonuç çıkmamasının ardından İran’a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceğini ileri sürdü. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen “Anlaşma sağlanamazsa İran’a saldırı düzenlenebilir. Bu müzakerelerin başarı şansını yüksek görmüyorum” iddiasında bulunurken Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, İranlıların ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kararlılığını anlamadığını savundu. Barkat, “Savaşa geri döneceğiz. Hâlâ yapılacak işler var” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası