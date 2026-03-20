Başbakan Anthony Albanese'e camide tepki! Hakaret ettiler
Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan bir camide İsrail destekçisi Başbakan Anthony Albanese'e tepki gösterildi. Bir grup protestocu, başbakanı yuhalayıp "Pis köpek" diye slogan attı.
- Başbakan Anthony Albanese, Lakemba Camii'ni ziyaret etti.
- Ziyaret sırasında kalabalık, Albanese'e İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepki gösterdi.
- Bazı kişiler tarafından yuhalanan Albanese'e yönelik olarak "utanın", "rezalet", "soykırım destekçileri" ve "pis köpek" şeklinde sloganlar atıldı.
- Bir protestocu polis tarafından uzaklaştırıldı.
- Albanese, cami içinde topluluk temsilcileriyle bir araya gelerek Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir'in Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkilerine ilişkin eleştirilerini dinledi.
- Başbakan, camiden yan çıkışı kullanarak ayrıldı.
Avustralya Sidney'de bulunan Lakemba Camii çevresinde Ramazan Bayramı nedeniyle binlerce Müslüman bir araya geldi. İsrail destekçisi olarak bilinen Başbakan Anthony Albanese'in camiye ziyareti sırasında ise gergin anlar yaşandı. Camiye gelen Albanese'e kalabalık içerisinden tepki gösterildi.
"PİS KÖPEK"
İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilen Albanese'in bazı kişiler tarafından yuhalandığı duyuldu. Kalabalık içerisinden "utanın", "rezalet", "soykırım destekçileri" ve "pis köpek" şeklinde sloganlar atıldığı da kameralara yansıdı. Olay sırasında bir protestocu ise polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
BAŞKA KAPIDAN ÇIKIŞ YAPTI
Ziyaret sırasında Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir tarafından okunan açıklamada, Avustralya'nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkileri eleştirildi. Başbakan Albanese'in açıklamaları sakin bir şekilde dinlediği, programın ardından yoğunluk nedeniyle yan çıkışı kullanarak camiden ayrıldığı belirtildi.