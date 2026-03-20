Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan bir camide İsrail destekçisi Başbakan Anthony Albanese'e tepki gösterildi. Bir grup protestocu, başbakanı yuhalayıp "Pis köpek" diye slogan attı.

Avustralya Sidney'de bulunan Lakemba Camii çevresinde Ramazan Bayramı nedeniyle binlerce Müslüman bir araya geldi. İsrail destekçisi olarak bilinen Başbakan Anthony Albanese'in camiye ziyareti sırasında ise gergin anlar yaşandı. Camiye gelen Albanese'e kalabalık içerisinden tepki gösterildi.

Bir protestocuya müdahale edildi

"PİS KÖPEK"

İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilen Albanese'in bazı kişiler tarafından yuhalandığı duyuldu. Kalabalık içerisinden "utanın", "rezalet", "soykırım destekçileri" ve "pis köpek" şeklinde sloganlar atıldığı da kameralara yansıdı. Olay sırasında bir protestocu ise polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Anthony Albanese

BAŞKA KAPIDAN ÇIKIŞ YAPTI

Ziyaret sırasında Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir tarafından okunan açıklamada, Avustralya'nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkileri eleştirildi. Başbakan Albanese'in açıklamaları sakin bir şekilde dinlediği, programın ardından yoğunluk nedeniyle yan çıkışı kullanarak camiden ayrıldığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası