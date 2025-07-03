Batı Balkanlar kavruluyor! Kuraklık tarım ve enerjiyi vurdu

Batı Balkanlar, aşırı sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle ciddi tarım, enerji ve su kriziyle karşı karşıya. Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova’da hem içme suyu hem de elektrik üretiminde büyük aksaklıklar yaşanıyor.

İklim değişikliği ve artan hava sıcaklıkları, küresel çapta bir krize doğru ileriliyor.

Batı Balkanlar, günlük hayatı sekteye uğratan ve tarım ile enerji üretiminde ciddi sorunlara yol açan şiddetli bir kuraklıkla karşı karşıya. Bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, su kaynaklarını kuruturken, üretim ve altyapı üzerinde ağır baskı oluşturuyor.

Yahoo News'den edinilen bilgilere göre, Arnavutluk’un orta kesimlerinde Perşembe günü sıcaklık 40°C’ye (104°F) kadar yükselirken, meteorologlar Eylül ayına kadar anlamlı bir yağış beklenmediğini bildirdi. Geçtiğimiz kış ve bahar aylarında yetersiz kalan yağışlar nedeniyle bölgedeki nehirler neredeyse tamamen kurudu.

TARIM VE ENERJİ ÜRETİMİ TEHLİKEDE

Kuraklık nedeniyle Arnavutluk’ta tarım ciddi zarar görürken, hükümet sulama ağlarını güçlendirmek için harekete geçti. Salı günü tamamlanan büyük bir projeyle kuzeydeki Mat Nehri’nden su aktarımı başlatılarak yaklaşık 4 bin hektarlık (9.885 dönüm) tarım arazisine destek sağlandı.

Arnavutluk’un elektrik üretiminin büyük ölçüde kuzeydeki hidroelektrik santrallerine dayanması nedeniyle, kuraklık enerji sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu nedenle ulusal elektrik kurumu, yılın ilk yarısında enerji ithalatına 60 milyon avroya (yaklaşık 70 milyon dolar) kadar harcama yaptı.

SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DA ETKİLER DERİNLEŞİYOR

Komşu Sırbistan da benzer zorluklarla karşı karşıya. Devlet Meteoroloji Enstitüsü, ülke genelindeki nehir ve göl seviyelerinde ciddi düşüşler yaşandığını belirterek "aşırı kuraklık" uyarısında bulundu. Küçük kasaba ve köylerde içme suyuna yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Kosova’nın başkenti Priştine’de halkın yaz aylarında serinlemek için tercih ettiği Germia açık hava yüzme havuzu, su yetersizliği nedeniyle kapatıldı. 1980’lerin sonlarında inşa edilen ve Avrupa’nın en büyük açık hava havuzlarından biri kabul edilen tesis, normalde günlük 4.000 ila 5.000 ziyaretçiyi ağırlıyordu.

Ancak bu yıl, Germia Parkı’nın doğal kaynaklarından elde edilen 20 bin metreküp (5,3 milyon galon) suya ulaşılamadığı için havuz doldurulamadı. Havuz müdürü Bardh Krasniqi, geçmiş yıllarda altı günde dolan havuzun bu yıl kuraklık nedeniyle üç haftadan fazla sürede dolacağını belirtti. “Bölgeyi etkisi altına alan güçlü sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin en büyük havuzunu maalesef açamadık,” dedi.

YETKİLİLER UYARIYOR: GÜNEŞTEN UZAK DURUN

Perşembe günü sıcaklığın 35°C’ye (95°F) ulaşması beklenirken, Sağlık Enstitüsü doğrudan güneş ışığından uzak durulması yönünde uyarı yayımladı. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evde kalmaları tavsiye edildi.

Avrupa’yı etkisi altına alan son sıcak hava dalgasında, Portekiz’in Mora kentinde sıcaklık 46,6°C’ye (115,9°F) kadar çıktı. Bölge, yaz aylarında sık sık aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarına sahne oluyor.