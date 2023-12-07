Belçika Başbakanı De Croo'dan İsrail adımı: Ülkeye giremeyecekler

7 Aralık 2023 09:19 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:26

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken Belçika’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Gent Üniversitesi'nde düzenlenen "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni 75'inci yılında yeniden değerlendirmek" başlıklı konferansında yaptığı konuşmasından kesitler paylaştı.

AŞIRI YERLEŞİMCİLER BELÇİKA’YA GİREMEYECEK

Belçika’nın İsrail’i savunma hakkını desteklediklerin altını çizen De Croo, öte yandan uluslararası insancık hukuka riayet etme çağrısında bulundu. De Croo, "Eğer (Avrupalılar olarak) güvenilir olmak istiyorsak, Kiev'de ya da Gazze'de masum insanlar öldürüldüğünde sesimizi yükseltmeliyiz. Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." dedi.

“SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDETİN SONUÇLARI OLACAK”

"Sivillere yönelik şiddetin sonuçları olacaktır." diyen De Croo, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişilere yönelik yaptırımlarla ilgili ABD ile işbirliği yapacaklarını ve Avrupa Birliği'ni (AB) de bu yönde hareket etmeye teşvik edeceklerini kaydetti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AB dönem başkanlığını 1 Ocak 2024'te devralmaya hazırlanan Belçika'nın Başbakanı De Croo, son günlerde İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ön plana çıkıyor.

İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'le 23-24 Kasım'da İsrail ve Filistin'i ziyaret eden De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız." mesajını da veren De Croo'nun sözleri, İsrail yönetiminin tepkisini çekmişti.

İki liderin açıklamalarına Netanyahu ve Cohen'in tepki göstermiş, Belçika ve İspanya'nın İsrail'deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırılarak kınama mesajı iletilmişti.