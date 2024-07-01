Belediye binası yakınlarında araç yayaların arasında daldı! Güney Kore'de ölü ve yaralılar var

Güney Kore'de belediye binası yakınlarında bir araç yaya geçinde bekleyenlerin arasına daldı! Kazada ölü ve yaralılar var.

Güney Kore, ABD ve Japonya'ya resti çekti! Kuzey Kore'den "ölümcül sonuçları olur" çıkışı

Güney Kore, ABD ve Japonya'ya resti çekti! Kuzey Kore'den "ölümcül sonuçları olur" çıkışı

Güney Kore’de bir araç yaya geçinde bekleyenlerin arasına daldı! Kazada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

BELEDİYE BİNASI YAKINLARINDA ARAÇ YAYALARIN ARASINA DALDI

Olay, Başkent Seul’de belediye binası yakınlarında gerçekleşti. Bir araç yaya geçidinde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kazada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Bir polis yetkilisi, "70 yaşlarındaki bir erkek sürücü trafik ışıklarında bekleyen yayalara çarptı" ifadelerini kullanarak, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, aracın yayalara çarpmadan önce iki araca çarptığı belirtilerek, sürücünün, aracın ani hızlanması nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia ettiği bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.