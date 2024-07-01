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Belediye binası yakınlarında araç yayaların arasında daldı! Güney Kore'de ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Belediye binası yakınlarında araç yayaların arasında daldı! Güney Kore&#039;de ölü ve yaralılar var
Güney Kore, Trafik Kazası, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore'de belediye binası yakınlarında bir araç yaya geçinde bekleyenlerin arasına daldı! Kazada ölü ve yaralılar var.

Güney Kore’de bir araç yaya geçinde bekleyenlerin arasına daldı! Kazada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

BELEDİYE BİNASI YAKINLARINDA ARAÇ YAYALARIN ARASINA DALDI

Olay, Başkent Seul’de belediye binası yakınlarında gerçekleşti. Bir araç yaya geçidinde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kazada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Belediye binası yakınlarında araç yayaların arasında daldı! Güney Kore'de ölü ve yaralılar var - 1. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Bir polis yetkilisi, "70 yaşlarındaki bir erkek sürücü trafik ışıklarında bekleyen yayalara çarptı" ifadelerini kullanarak, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, aracın yayalara çarpmadan önce iki araca çarptığı belirtilerek, sürücünün, aracın ani hızlanması nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia ettiği bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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