Beyaz Saray'ın hemen dışında Gizli Servis ile çatışmaya giren ve yoldan geçen bir sivilin de yaralanmasına neden olan ağır silahlı saldırganın kimliği resmi olarak açıklandı. Güvenlik kaynakları, ajanlar tarafından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden saldırganın, daha önce de Beyaz Saray’a sızmaya çalışan ve ciddi akıl sağlığı sorunları bulunan 21 yaşındaki Nasire Best olduğunu duyurdu.

D.C. Metropolitan Polisi ve mahkeme kayıtlarına dayandırılan emniyet raporlarına göre, yerel saatle 18.00 sularında Beyaz Saray kontrol noktasına yaklaşarak çantasından çıkardığı silahla üniformalı Gizli Servis memurlarına ateş açan kişinin 21 yaşındaki Nasire Best olduğu açıklandı.

Ajanların anında karşılık vermesiyle vurulan ve hastanede ölen Best’in, akıl sağlığı sorunları olduğu ortaya çıktı.

Best, geçen yaz boyunca Beyaz Saray kompleksinin çevresinde defalarca dolaşarak koruma noktalarındaki görevlilere "İçeriye hangi kapılardan, nasıl sızabileceğini" sormuş ve bu durum Gizli Servis’in radarına girmesine neden olmuştu.

ZORLA HASTANEYE YATIRILDI

Best, Beyaz Saray kompleksinin stratejik bir bariyer noktasına yaklaşarak araç girişini sabote etmeye çalıştı. Bu olaydan sonra federal mahkeme kararıyla zorla psikiyatri hastanesine yatırıldı.

Hastaneden çıktıktan kısa süre sonra tüm uyarı levhalarını görmezden gelerek Beyaz Saray’ın en yüksek güvenlikli yasak bölgesine daldı. Kendisini durdurmaya çalışan onlarca polise karşı koyan Best, "Kendisinin İsa Mesih olduğunu" iddia ederek özellikle "tutuklanmak istediğini" haykırmıştı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYIMLADI

Best daha önce de kişisel hesapları üzerinden Başkan Trump’a yönelik doğrudan şiddet ve ölüm tehditleri içeren mesajlar paylaştığı tespit edildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: GELECEKTEKİ TÜM BAŞKANLAR İÇİN EN KORUNAKLI ALAN İNŞA EDİLMELİ

Saldırı sırasında Beyaz Saray konutunun içinde olan ancak Gizli Servis tarafından sığınağa indirilerek burnu bile kanamadan kurtarılan Başkan Donald Trump, olayın ardından açıklamayı yaptı:

"Bu akşam Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir saldırgana karşı hızlı ve profesyonel şekilde harekete geçen büyük Gizli Servisimize ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Saldırganın şiddet geçmişi vardı ve ülkemizin en değerli yapılarından birine karşı takıntılı olabileceği düşünülüyordu. Saldırgan, Beyaz Saray kapıları yakınında Gizli Servis ajanlarıyla yaşanan silahlı çatışmanın ardından öldürüldü.

Bu olay, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ndeki silahlı saldırının üzerinden yalnızca bir ay geçmişken yaşandı ve gelecekteki tüm başkanlar için Washington D.C.’de şimdiye kadar inşa edilmiş en güvenli ve korunaklı alanın oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülkemizin ulusal güvenliği bunu gerektiriyor"

WASHİNGTON’DA SİLAHLI SALDIRI DALGASI

Federal yetkililer, Beyaz Saray sınırlarında adeta bir terör trendine dönen silahlı saldırı dalgasına dikkat çekti. Nasire Best’in bu intihar saldırısı, 25 Nisan 2026'da Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nde (WHCA) Trump’a yönelik düzenlenen suikast girişiminden yalnızca bir ay sonra gerçekleşti. O saldırının faili olan Cole Tomas Allen, av tüfeğiyle Gizli Servis kontrol noktasını basmış ve şu an federal cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Ayrıca 4 Mayıs’ta da Michael Marx isimli bir başka şüpheli, Beyaz Saray’a taş atımı mesafedeki Washington Anıtı yakınlarında polisle çatışmaya girmişti. FBI Direktörü Kash Patel ve Gizli Servis Özel Harekat birimleri, Nasire Best'in tek başına hareket eden rasyonel olmayan bir figür mü olduğunu, yoksa son dönemdeki İran-ABD savaşı gerilimiyle bağlantılı manipülatif bir hücreden mi destek aldığını çözmek için geniş çaplı siber-adli soruşturmasını sürdürüyor.

