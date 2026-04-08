ABD ve İran arasında ateşkes kararının alınmasının yankıları sürerken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'den yazılı açıklama geldi. Leavitt, ABD’nin İran’daki temel askeri hedeflerine 38 gün içinde ulaştığını öne sürerek, varılan ateşkesi "ABD için bir zafer" olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la 2 haftalık ateşkes yapacaklarını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ateşkes ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Trump’ın İran’a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun 4 ila 6 hafta süreceğini başından beri öngördüğünü hatırlatan Leavitt, "Savaşçılarımızın akıl almaz yetenekleri sayesinde, temel askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık ve bu hedefleri aştık" ifadelerini kullandı.

"ZAFERİ TRUMP VE ORDUMUZ MÜMKÜN KILDI"

Varılan ateşkes hakkında "Bu, ABD için Başkan Trump ve inanılmaz ordumuzun mümkün kıldığı bir zaferdir" değerlendirmesini yapan Leavitt, "Ordumuzun başarısı, ABD’ye mümkün olan en fazla kozu sağlayarak, Başkan Trump ve ekibinin diplomatik bir çözüm ve uzun vadeli barışa kapı aralayan zorlu müzakerelere girmesine imkan tanıdı" ifadelerini kullandı.

"TRUMP HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN AÇILMASINI SAĞLADI"

Trump’ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağladını" vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump’ın Amerika’nın çıkarlarını başarıyla savunma ve barışı tesis etme yeteneğini asla hafife almayın" dedi. Leavitt, konuyla ilgili detaylı bilginin yarın sabah ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine tarafından kamuoyuna sağlanacağını da sözlerine ekledi.

