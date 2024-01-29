Biden ne yapacağını şaşırdı! Siyasi baskıyla karşı karşıya

ABD Başkanı Joe Biden Ortadoğu'da 3 askerin ölümüyle sonuçlanan drone saldırısının ardından ne yapacağını şaşırdı. Biden, İran'a karşılık vermesi için artan siyasi baskıyla karşı karşıya.

YAĞIZ EFE PARMAKSIZ'IN HABERİ - ABD Başkanı Joe Biden bu yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde, Ortadoğu'da yaşanan gerilimin getirdiği siyasi baskıyla karşı karşıya. Ürdün-Suriye sınırında dün 3 askerin ölmesi ve 30 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından Biden'a yönelik eleştiriler giderek arttı.

BIDEN İRAN'I VURACAK MI?

Cumhuriyetçilerin İran'a karşı ciddi askeri yaptırım çağrılarıyla karşı karşıya kalan Biden, gittikçe kutuplaşan Amerikan siyasetinde kendini zor bir konumda buldu. Biden, Amerikan kamuoyunun baskısı ile birlikte İran'a saldırı başlatmak veya savaştan kaçınmak arasında ikilemde kalmış durumda.

BIDEN ÇIKMAZDA

New York'taki Soufan Center'ın araştırma direktörü Colin Clarke, Biden'ın karşı karşıya olduğu zorluğu vurgulayarak, "Muazzam bir baskı altında - yönetim bir tür çıkmaz durumunda" dedi.

Beyaz Saray, saldırıya "ciddi" bir yanıt sözü verdi. Biden, Güney Carolina'daki bir etkinlik sırasında "karşılık vereceğiz" dedi.

TRUMP BIDEN'IN ZAYIFLIĞINI ELEŞTİRİYOR

Saldırının suçu İran destekli milislere atfedilirken, İran bu iddiayı reddetti. Bu olay, özellikle Cumhuriyetçiler için siyasi bir silah haline geldi. Eski Başkan Donald Trump bunu Biden'ın zayıflığına bağladı. Trump, Biden yönetimi ile İran arasında daha önce yapılan bir anlaşmaya dikkat çekerek, ABD'li esirlerin serbest bırakılmasını ve İran fonlarındaki 6 milyar doların dondurulmasını vurguladı.

Trump ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da dahil olmak üzere kilit Cumhuriyetçi figürler, güçlü bir yanıt çağrısında bulunuyorlar. McConnell, İran'ın artık "Amerikan kanını bir onur nişanı olarak taşıdığını" belirtirken, Senatör Roger Wicker, doğrudan İran liderliğine acil ve güçlü eylem çağrısında bulundu.

TRUMP HAKLI MI ÇIKACAK?