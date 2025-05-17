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Bir anda gökyüzünü kapladı, kimse inanamadı! Komşuda şaşırtan an

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir anda gökyüzünü kapladı, kimse inanamadı! Komşuda şaşırtan an
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Atina dahil Yunanistan'ın birçok kentinde gökyüzünü 'Büyük Sahra Tozu' kapladı. Toz, bazı bölgelerde görüş mesafesini oldukça kısalttı.

Komşu ülke Yunanistan'da dün kaydedilen görüntüler şaşırttı. Başta başkent Atina olmak üzere ülkenin birçok kentini 'Büyük Sahra tozu' kapladı.

Atina'da tüm şehrin üzerini kaplayan toz, bazı bölgelerde görüş mesafesini de kısalttı.

Bir anda gökyüzünü kapladı, kimse inanamadı! Komşuda şaşırtan an - 1. Resim

ETKİSİNİ GENİŞ ALANDA HİSSETTİRDİ

Çöl tozu, Girit Adası'ndan Mora Yarımadası'na, Orta Yunanistan'dan Ege'ye kadar birçok yerde etkisini gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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