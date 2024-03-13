BM Raportörü'nden İsrail'e 'soykırım' tepkisi: Bir halkı kökünden yok ediyor

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, son 4 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazlasını 4 aydan fazla bir zamanda Gazze'de öldüren İsrail'in "bir halkı kökünden yok ettiğini" belirtti.

İsrail, 7 Ekim'den beri saldırılarına devam ediyor. Gazze'de Filistinliler ölümle burun buruna bir hayata tutunmaya çalışıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin yüzde 72'si kadın ve çocuk.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin dün sosyal medya hesabından paylaştığı veriler gündemdeki yerini korurken Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de 'soykırım' açıklaması yaptı.

Lazzarini'nin, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Albanese, İsrail'in son 5 aydaki bu çocuk katliamının ABD'deki Philadelphia kenti büyüklüğündeki bir alanda gerçekleştiğine işaret etti.

Albanese "İsrail (Gazze'de çocukları öldürerek) bir halkı kökünden yok ediyor" dedi.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK SAYISI SON 4 YILDA SAVAŞLARDA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK SAYISINDAN FAZLA

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu belirterek "Bu, çocuklar üzerinden yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş" ifadesini kullanmıştı.