BM'den "Orta Doğu'da kanlı misilleme döngüsüne son verme" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bakanlar düzeyinde düzenlenen "Orta Doğu" oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Son günlerde bölgede hem sözlerle hem de faaliyetlerle gerginliğin çok tehlikeli şekilde arttığına dikkati çeken Guterres, "Tek bir yanlış hesaplama, tek bir iletişim sorunu ya da tek bir hata, düşünemeyeceğimiz gelişmelere yol açabilir. Tüm bölgeye yayılan bir çatışma, hem çatışan taraflar hem de dünyanın geri kalanı için çok yıkıcı olur." uyarısında bulundu.

Guterres, "azami itidal" çağrısını yineleyerek, Şam'da İran'ın diplomatik tesislerine yönelik saldırıyı kınadığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını da kınadığını dile getirdi.

"FELAKET ENGELLENMELİ"

"Orta Doğu, felaketin eşiğinde." diyen Guterres, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." çağrısını yaptı.

Risklerin çok farklı cephelerde arttığına işaret eden Guterres, uluslararası toplumun Orta Doğu'da felaketi engelleme bağlamında sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

GAZZE'DE 13 BİN 900'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Guterres, bunun için diplomatik yolların tercih edilmesinin önemine işaret ederek, ilk olarak Gazze'yle başlanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, aynı zamanda tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Genel Sekreter, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından İsrail'in yürüttüğü "askeri operasyonların", Gazze'de cehenneme yol açtığına işaret ederek, on binlerce insanın öldürüldüğünü, 2 milyon Filistinlinin ölüm ve yıkımla mücadele ettiğini vurguladı.

Gazze'de şimdi de halkın kıtlığın eşiğinde olduğunu anımsatan Guterres, Refah'a karşı olası bir operasyona karşı uyardı.

Guterres, BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre Gazze'de 13 bin 900'den fazla çocuğun ayrım gözetmeksiniz yürütülen saldırılarda öldürüldüğünü bildirdi.

GAZZE'DE YAKLAŞIK 250 İNSANİ YARDIM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrailli yetkililerin, son dönemde daha fazla yardım tırının girişinin önünü açmaya başladığını aktaran Guterres, bununla birlikte yeni sorunların ortaya çıktığını ve "kazanımların" bu nedenle sıfırlandığını dile getirdi.

Guterres, "İsrail, 6-12 Nisan'da BM'nin yardım taleplerinin yüzde 40'ına izin vermedi." bilgisini paylaştı.

Kıtlığı engellemek için BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) öncülüğünde acilen insani yardım çalışanlarının Gazze'nin tümüne güvenli şekilde yardım dağıtabilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, "Gazze'de şimdiye kadar yaklaşık 250 insani yardım çalışanı öldürüldü. Bunlardan 180'i kendi personelimiz. Bu korkunç ölümlerin kapsamlı şekilde soruşturulmasını talep ediyorum." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, halihazırda yardımların sistematik şekilde gerçekleşemediğini, yakalanan fırsatların değerlendirildiğini söyledi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM YOLUNDA İLERLEME KAYDEDİLMELİ"

Batı Şeria'da da acilen gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizen Guterres, 7 Ekim'in ardından Batı Şeria'da İsrailli güçler ve yerleşimcilerce 450'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, bunların 112'sinin çocuk olduğunu dile getirdi.

Guterres, tüm bunlara rağmen İsrail'in, uluslararası hukuku ihlal ederek yerleşim yerlerini genişletmeye devam ettiğine dikkati çekerek, bunların gelecekteki Filistin devletini tehlikeye attığını söyledi.

Bölgesel gerginliğin azaltılması bağlamında İsrail ve Lübnan arasındaki Mavi Hat ve Kızıldeniz'deki durumun da ele alınması gerektiğini belirten Guterres, BM'nin gerginliği azaltmak için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

ORTAK YÜKÜMLÜLÜK VURGUSU

Guterres, "iki devletli çözüm yolunda ilerleme kaydedilmemesi" gerektiğinin altını çizdi. Tüm ülkelere, bölgesel barışın inşası için nüfuzlarını kullanma çağrısında bulunan Guterres, "Orta Doğu'da gerginliği azaltmak için ortak yükümlülüğümüz var." dedi.