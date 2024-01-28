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    • Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

    Brezilya'nın Acre eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Brezilya&#039;da 6,5 büyüklüğünde deprem
    Brezilya, Deprem, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

    Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BrezilyaDeprem
    Haberler > Dünya > Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
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