Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Brezilya'nın Acre eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı