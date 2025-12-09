Danimarkalı araştırmacılar tarafından yürütülen ve 45 yaş üstü 17 binden fazla hastanın takip edildiği kapsamlı bir araştırma, solunum sinsityal virüsü (RSV) enfeksiyonunun potansiyel olarak ölümcül kalp komplikasyonlarına yol açabileceğini ortaya çıkardı.

RSV enfeksiyonu geçiren kişilerin, enfeksiyonu takip eden bir yıl içinde kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği yaşama riskinde "önemli bir artış" olduğu tespit edildi. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon veya tıkalı arterler gibi önceden kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde kalp risklerinin daha da yüksek olduğu belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRME OLASILIĞINDA ÖNEMLİ ARTIŞ Araştırmacıların bildirdiğine göre, RSV enfeksiyonu, bir yıl içinde kalp sorunları geliştirme riskini yüzde 4,7 oranında artırdı. RSV nedeniyle hastaneye kaldırılanlarda risk artışı yüzde 6,6 oldu. 85-94 yaş arası yaşlı yetişkinlerde bu oran yüzde 7,9'a çıktı. Önceden kalp rahatsızlığı olanlarda yüzde 11,9, diyabeti olanlarda ise yüzde 7,5 risk artışı gözlendi.

RSV enfeksiyonuyla ilişkili genel riskin, kalbi etkilediği bilinen grip ile benzer düzeyde olduğu kaydedildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE AŞI ÇAĞRISI Araştırmayı "önemli" olarak nitelendiren uzmanlar, bulguların enfeksiyonun yaşlılardaki ciddiyetinin bir başka kanıtı olduğunu belirterek, uygun olan kişileri RSV aşısı teklifini değerlendirmeye çağırdı.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmada, Kopenhag'daki Statens Serum Enstitüsü bilim insanları, "Bu risk farklılıklarının büyüklüğü, grip enfeksiyonu sonrası gözlemlenenlerle karşılaştırılabilir düzeydedir ve RSV enfeksiyonunun yol açtığı önemli ve uzun süreli kardiyovasküler yükü vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı. Bilim insanları, RSV'nin sadece solunum yolu patojeni değil, aynı zamanda yetişkinlerde kardiyovasküler ölüm için de önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

RSV HAKKINDA TEMEL BİLGİLER RSV, küçük çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilen ve tıpkı grip gibi her sonbaharda artış gösteren bir virüstür. Öksürme ve hapşırma yoluyla yayılır ve yüzeylerde yedi saate kadar canlı kalabilir.

Hamile kadınlara uygulanan aşı, bebeklerin hastaneye yatışlarını neredeyse dörtte üç (yüzde 72) oranında önleyebilmektedir.

Yaşlı yetişkinlerde ise aşı, RSV'ye bağlı hastaneye yatışları önlemede yüzde 82 oranında etkilidir.

RSV, bebeklerde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir; her yıl dünya genelinde yüzlerce çocuk bu virüsten hayatını kaybetmektedir.

Yüksek riskli bebekler, daha önce beş aylık enjeksiyon yerine tek doz olarak uygulanan nirsevimab aşısını alabilmektedir.

