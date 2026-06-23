Avusturya'da hayvancılıkla uğraşan 72 yaşındaki Rudolf Schaubach, bölgede artan kurt saldırılarına karşı koyunlarını korumak amacıyla plastik dikenlerle güçlendirilmiş özel bir ‘zincir zırh’ geliştirdi. Üç yıllık çalışmanın ürünü olan tasarım, yerel çiftçi ve uzmanlar arasında tartışmalara konu oldu.

Avusturya'nın güneyindeki Villach kentinde yaşayan 72 yaşındaki çiftçi Rudolf Schaubach, ülkesi ve komşu ülke Almanya'da artan kurt saldırıları sebebiyle koyunlar için koruyucu bir zırh tasarladı. Üç yıl süren çalışmaların ardından geliştirilen prototip, Avusturya Alpleri'ndeki çiftliklerde test edilirken, çiftçi ve uzmanlar arasında tartışmalara konu oldu.

HAYVANLARIN BOĞAZINI KORUMAYI HEDEFLİYOR

Schaubach tarafından geliştirilen sistem, koyunların vücudunu saran ve plastik dikenlerle güçlendirilmiş hafif bir ağdan oluşuyor. Yaklaşık 2 ila 3 kilogram ağırlığındaki koruyucu ekipman, özellikle kurtların en sık hedef aldığı boğaz bölgesini korumayı amaçlıyor. Schaubach, sivri uçların kurda acı vererek saldırıyı engelleyeceğini ve kurtların aynı hayvana ikinci kez saldırmaktan kaçınacağını savunuyor.

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BEKLENEN DESTEĞİ GÖRMEDİ: AÇIKTA KALAN BÖLGELER NE OLACAK?

Ancak proje, kamuoyunda ve hayvancılık yapan kişiler arasında beklenen desteği görmedi. Birçok kişi, sistemin hem maliyetli hem de pratik olmadığını dile getirdi. Yaklaşık bin koyun besleyen Alman çiftçi René Krüger, zırhın hayvanlar için rahatsızlık oluşturabileceğini, yünlerin zamanla ağa takılabileceğini ve kurtların açıkta kalan baş ya da bacak gibi bölgelere yönelerek saldırılarını sürdürebileceğini söyledi.

Bu zırhı gören şaşkına dönüyor! 3 yıl uğraştı, koyunları için tasarladı: Sosyal medyada yorum yağıyor

“EKONOMİK DEĞİL”

Aşağı Saksonya Tarım Geliştirme Birliği'nden Gina Strampe de binlerce koyunun bu tür bir koruyucu ağla donatılmasının ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını belirterek projeye şüpheyle yaklaştı.

Eleştirilere rağmen Schaubach, ürününün yeterince denenmeden değerlendirildiğini savundu. Şimdiye kadar gerçek bir kurt saldırısında test edilmeyen zırhın, deneme amaçlı giydirilen koyunlarda birkaç gün boyunca herhangi bir sorun oluşturmadığını, hayvanların normal şekilde hareket edip beslenebildiğini öne sürdü.

Bu zırhı gören şaşkına dönüyor! 3 yıl uğraştı, koyunları için tasarladı: Sosyal medyada yorum yağıyor

Koyun zırhı etrafındaki tartışmaların büyümesi üzerine Rudolf Schaubach, Avusturya'daki test çalışmalarını durdurdu. 72 yaşındaki adam, geliştirdiği sistemin etkinliğini farklı bölgelerde test edebilmek için yeni fırsatlar aramaya devam ediyor.

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