Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve bölgesel entegrasyon adına tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan hatlarının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye’ye bağlanan demir yolu koridorunun Ermenistan’ın ihracat ve ithalat trafiğine resmen açıldığını duyurdu.

AHILKELEK-KARS HATTI DEVREDE! TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Azerbaycan demir yolu hattının ardından Ahılkelek-Kars demir yolunun da Ermeni nakliyeciler için aktif hale geldiğini belirten Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan demir yolundan sonra, Gürcistan üzerinden Türk demir yolunun da artık Ermeni ihracat ve ithalatı için açık olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, ülkemizin ekonomik hayatı için büyük bir gelişme. Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Ahılkelek-Kars demir yolu artık Ermenistan'dan ihracat ve Ermenistan'a ithalat için tamamen açıktır. Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza teşekkür ederim."

SIRADA TRIPP PROJESİ VAR

Mevcut haritada Ermenistan; Gürcistan ve Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile, ardından Rusya ve Kazakistan toprakları üzerinden Çin ile kesintisiz demir yolu bağlantısına sahipti. Şimdi ise Gürcistan ve Türkiye koridoru üzerinden Avrupa Birliği ile doğrudan bağlantı sağlanmış oldu.

Diplomatik kaynaklar, yakın gelecekte Ermenistan-Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan ve ardından Nahçıvan üzerinden Ermenistan-İran demir yollarının da ardı ardına açılacağını öngörüyor. Bölgedeki tüm bu devasa ulaştırma ve lojistik entegrasyonu, Kafkasya'yı küresel ticaretin merkezine oturtacak olan TRIPP projesinin hayata geçirilmesiyle taçlanacak.

ANKARA-ERİVAN DİYALOGUNDA BÜYÜK İVME: SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK EŞİK

Türkiye, Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin tamamen tesis edilmesi ve sınırların her statüde açılması için Ermenistan-Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinin tamamlanmasını ve kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanmasını şart koşuyor. Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda kalıcı barışa ilişkin tarihi bir niyet belgesine imza atmışlardı.

Bakü yönetimi, nihai imza için Ermenistan anayasasından Karabağ’a yapılan atıfların kaldırılmasını şart koşarken, Başbakan Paşinyan, 7 Haziran’da yapılacak kritik seçimlerden zaferle çıkması durumunda yeni Ermenistan anayasasını doğrudan referanduma sunmayı planlıyor.

