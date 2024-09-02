Canlı bomba dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de canlı bomba dehşeti! Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. En az 13 yaralı var.
2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana şiddet olaylarının azaldığı Afganistan’da başkenti canlı bomba dehşet saçtı. Kabil’de gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’da canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Başkent Kabil’de yerel saatle 16.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Kabil polis sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, ölenlerin sivil, saldırganın üzerindeki patlayıcının ise el yapımı olduğunu belirtti. Zadran, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı