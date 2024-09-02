Canlı bomba dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Eylül 2024 20:02 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 20:20 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de canlı bomba dehşeti! Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. En az 13 yaralı var.