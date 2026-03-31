İran ordusunda İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, haftalar sonra ortaya çıkarak sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren savaş bir ayı geride bırakırken, İran ordusundaki Mossad ajanı olduğu iddia edilen ve casuslukla suçlanan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, haftalar sonra ortaya çıkarak sessizliğini bozdu.

Casuslukla suçlanan Kudüs Gücü Komutanı Kaaniden ses getirecek sözler! Haftalar sonra sessizliğini bozdu

"YENİ DÜZENE ALIŞIN"

İran basınına göre Kaani, X sosyal medya platformunda adına açılan bir hesaptan açıklama yaptı. Açıklamada Kaani, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Direniş cephesi artık bir odada. Bölgenin yeni düzenine alışın."

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırıdan son anda kurtulan Kaani'nin izine uzun süre boyunca rastlanmadı. Geçtiğimiz günlerde, Kaani'nin İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiği öne sürülmüş, Tahran yönetimi ise söz konusu iddiaları doğrulamamıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

