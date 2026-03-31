Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Washington Wizards'ı 120-101 yendi. Lakers'ın yıldızı LeBron James, play-off'lar dahil kariyerinde 1228'inci galibiyete ulaştı ve "NBA'de en fazla galibiyet alan oyuncu" rekorunda Kareem Abdul-Jabbar'a ortak oldu.

NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup etti. Bu sezon ligde 60 maç kazanan ilk takım olan Thunder, tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda 60 galibiyet almayı başardı.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle takıma liderlik ettiği Thunder'da Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.Pistons'ta Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt, Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.

LEBRON JAMES, ABDUL JABBAR'IN REKORUNA ORTAK

Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Washington Wizards'ı 120-101 mağlup etti.

Lakers'ta LeBron James 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntla triple double yaparken, Austin Reaves, Luke Kennard ve Jaxson Hayes 19'ar sayı kaydetti. Wizards'ta Will Riley 20, Justin Champagnie 18 sayıyla maçı tamamladı.

LeBron James

Play-off'lar dahil kariyerinde 1228'inci galibiyete ulaşan LeBron James, "NBA tarihindeki en fazla galibiyet" rekorunda Kareem Abdul-Jabbar’a ortak oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası