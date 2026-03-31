Borsa İstanbul’da işlem gören CVKMD, EUREN, PAHOL, PSGYO ve SARKY hisseleri, 1 Nisan tarihinden itibaren BİST 100 endeksi kapsamına alındı. Bu arada BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %-0,57 değer kaybı ile 12.626 seviyesine geriledi. Analistler, Orta Doğu'da jeopolitik gerginliğin devam etmesi ve diplomatik çözüme ilişkin net bir iyileşme sinyali olmaması sebebiyle, borsada da risk iştahının zayıf seyrettiğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul 1 Nisan-30 Haziran 2026 aralığını kapsayan ikinci çeyrek döneme endekslerde yer alan şirketlerle ilgili değişikliğe gitti. Buna göre 3 ana endeksten çıkarılan ve dahil edilen hisseler yeniden belirlendi. Yarından itibaren gerçekleşecek değişikler şöyle:

Bu kapsamda;

-BİST 30 kapsamına VAKBN dahil edilirken, ULKER çıkarıldı.

-BİST 50 kapsamına CANTE ve TURSG alındı. DOHOL ve SOKM listeden çıkarıldı.

-BİST 100 kapsamına ise CVKMD, EUREN, PAHOL, PSGYO ve SARKY hisseleri dahil edildi. EGEEN, KCAER, TSPOR, TTRAK ve YEOTK hisseleri ise BİST 100 kapsamından çıkarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Merkez Bankası'ndan 5 milyar dolarlık swap hamlesi

HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %-0,57 değer kaybı ile 12.626 seviyesine geriledi. Gün içerisinde en yüksek 12.777 puan test edilse de endeks, kazanımlarını koruyamadı ve yönünü aşağı çevirdi. Faizlerde yaşanan yükselişle birlikte daha fazla baskı altında kalan Bankacılık Endeksi (XBANK) ise %-1,60 değer kaybetti ve endeksten negatif ayrıştı.

RİSK İŞTAHI ZAYIF

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, Orta Doğu'da jeopolitik gerginliğin devam etmesi ve diplomatik çözüme ilişkin net bir iyileşme sinyali olmaması sebebiyle risk iştahının zayıf seyrettiği belirtilerek “Yaşanan sert geri çekilmenin ardından endekste dengelenme çabası görülse de haber akışına olan yüksek duyarlılık, yukarı yönlü hareket isteğini sınırlayarak, temkinli görünümün korunmasına yol açıyor” denildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Faiz kararları savaş kıskacında!

BORSADA KTİRİK SEVİYELER

Endekste 12.250-12.450 bandının destek, 12.900’ün ise direnç olarak öne çıkabileceği ifade edilen analizde, “Kısa vadede teknik seviyelerin korunması yön tayini açısından kritik önem taşıyor. Mevcut görünümde temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede ise temel dinamikler doğrultusunda dengelenme ve toparlanma potansiyelinin korunabileceğini değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında yükseliş başladı! Fiyatlar 1 haftanın zirvesini gördü

50 GÜNLÜK ORTALAMA…

Ata Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende de “Son dönemde alım iştahının belirgin şekilde zayıfladığı bir süreçten geçerken, teknik görünümdeki bozulmanın da devam ettiğini görüyoruz. İşlem hacmindeki daralma ve tepki denemelerinin sınırlı kalması, piyasadaki isteksizliğin daha net hissedilmesine neden oluyor. 12.600 seviyesini ilk önemli destek olarak takip ediyoruz. Tepki hareketlerinde ise 50 günlük ortalamanın geçtiği 13.026-13.050 bandı ilk kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor” görüşü paylaşıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası