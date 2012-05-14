Çatışmalar Lübnan'a sıçradı

14 Mayıs 2012 16:26

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Lübnan'ın ikinci büyük şehri Trablusşam'daki olaylarda Remzi Taan Bekir isimli bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. nbsp; Lübnan Ulusal Haber Ajansı verdiği haberde, olayların başlamasına neden olan ve Suriyeli muhaliflerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şadi Mevlevi ile bugün gözaltına alınan 4 kişinin, "silahlı terörist grup üyesi" oldukları gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Lübnan'da yayınlanan Daily Star gazetesi ise Mevlevi ve diğer kişilerin El Kaide üyesi olmaktan tutuklandıklarını yazdı. nbsp; Lübnan Askeri Başsavcısı Sakr Sakr, Mevlevi ve diğer 4 kişi hakkında, ülkede kamu ve özel kuruluşlara yönelik "silahlı eylem yapmaya teşebbüs" suçundan tutuklama kararı verildiğini söyledi.



AA muhabirinin Trablusşam'da konuştuğu yetkililer ise şehirde gerginliğin sürdüğünü, bugün öğleden sonra olayların artmasından endişe duyduklar ını söylediler. nbsp; Mevlevi taraftarları, hükümete bugün 16.00'ya kadar Mevlevi'nin serbest bırakılması için süre verdiğini açıkladı. Süre sonunda Mevlevi serbest kalmazsa sokağa inerek protesto eyleminde bulunulacağı bildirildi. Bu arada Trablusşam'da bulunan Başbakan Necip Mikati'nin şehirde yaşananları sona erdirmek için dini temsilcilerle bugün yapması beklenen toplantının, bütün tarafların katılmaması nedeniyle gerçekleşemediğ i belirtildi. nbsp; Lübnanlılar, olayların Suriyeli muhaliflerle rejim taraftarlarının hesaplaşması olarak değerlendiriyor. nbsp; Eski Başbakan Saad Hariri önderliğindeki hükümet muhalefeti grup ise Başbakan Mikati'yi Suriye'den aldığı emirlerle hareket etmekle suçlarken, Trablusşam'da özellikle Suriye muhaliflerinin tek tek tutuklandığını bu nedenle hükümetin istifa etmesi gerektiğini savunuyor. nbsp; Trablusşam'daki gerginlik nedeniyle halkın iki gündür zorunlu durumlar dışında sokağa çıkmadığı da belirtiliyor.

