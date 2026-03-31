Çin’in geliştirdiği dünyanın en büyük insansız hava aracı (İHA) Changying-8, Henan Eyaleti’nde gerçekleştirdiği ilk uçuşuyla piste çıktı.

Kendi türünde dünyanın en büyüğü ünvanını taşıyan Changying-8, Zhengzhou kentindeki bir havaalanında yapılan test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Sabit kanatlı dev İHA akıllı uçuş kontrolü, aviyonik ve güç sistemlerinin doğrulanması sürecinde pistten havalanmak için sadece 280 metreye ihtiyaç duydu.

18 metreküp hacimli devasa kargo bölmesine sahip olan hava aracı, ön ve arka çift kabin kapılı tasarımı sayesinde 15 dakika içinde yükleme ve boşaltma yapabiliyor.

Çin sır gibi saklamıştı: Dünyanın en büyük İHA'sı ilk kez görüntülendi!

"7 GÜN 24 SAAT" KESİNTİSİZ LOJİSTİK

Beijing Beifang Changying UAV Technology Yönetim Kurulu Başkanı Cai Hangqing, Changying-8’in bölgesel hava lojistiği için özel olarak konumlandırıldığını açıkladı.

İkiz turboprop motorları sayesinde yaylalarda ve kısa pistlerde operasyon yapabilen İHA, 800 ila 1.500 kilometrelik hizmet yarıçapında görev yapacak.

İnsanlı uçaklara oranla çok daha düşük maliyetli olan dev araç, haftanın her günü kesintisiz çalışabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor.

YIL SONUNDA SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Deneme operasyonları için sertifikasyon süreci başlatılan Changying-8’in, 2026 yılı sonundan önce seri üretime geçmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası