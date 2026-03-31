Pakistan, Çin ile birlikte, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından barış ve istikrarın yeniden sağlanması için "5 maddelik bildiri yayınladı.

ABD-İsrail-İran Savaşı’nda 1 ay geride kalırken Pakistan ve Çin, Orta Doğu’da ateşkes sürecini sağlamak adına tarihi bir adım attı.

Pekin’de bir araya gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Çinli mevkidaşı Vang Yi, "5 Maddelik Ortak Girişim" adını verdikleri bildiriyi paylaştı.

Pakistan ve Çin kanadından yapılan ortak açıklamada, sivil yerleşim yerleri ile kritik altyapı tesislerinin hedef alınmasına derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenli geçişinin hayati önem taşıdığını belirten taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na sadık kalınması gerektiğini hatırlattı.

"DENİZ ROTALARI AÇILSIN"

İki ülkenin üzerinde mutlak mutabakata vardığı ortak girişim, şu temel esaslardan oluşuyor:

Bölgedeki tüm düşmanlıkların amasız fakatsız sona erdirilmesi.

En kısa sürede taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılması.

Sivil halkın can güvenliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde korunması.

Deniz rotalarının ve ticaret yollarının küresel akışa açık tutulması.

Tüm süreçlerin BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleriyle gözetilmesi.

"DİPLOMASİ TEK ÇIKIŞ YOLU"

Taraflar, savaşın bölge geneline yayılmasını önlemek için insani yardım koridorlarının ivedilikle açılması gerektiğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası