Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'de 758 metrelik köprü çöktü! Korkunç anlar kamerada

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü! Korkunç anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;de 758 metrelik köprü çöktü! Korkunç anlar kamerada
Çin, Sichuan, Köprü Çökmesi, Toprak Kayması, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin’in Sichuan eyaletinde inşaatı bu yılın başında tamamlanan Hongqi Köprüsü’nde meydana gelen kısmi çökme köprü etrafında toprak kaymasına neden oldu. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Çin’in Sichuan eyaletinde 317 numaralı Ulusal Karayolu’nun parçası olan Hongqi Köprüsü’nde kısmi çökme meydana geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Köprünün yıkılmasının neden olduğu toprak kaymasının görüntüleri kameralara yansıdı. Polis, 758 metre uzunluğundaki köprünün çöktüğü olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü! Korkunç anlar kamerada - 1. Resim

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Maekrang kentindeki yetkililer, dün bölgede incelemeler yürütüldüğünü ve elde edilen bulgular sonucunda köprüde çökme riskinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Hızlı bir şekilde duruma müdahale edildiği; kamu güvenliği, ulaştırma ve doğal kaynaklar alanlarından çalışanların olay yerine gelerek çalışmalara başladığı aktarıldı. Açıklamada, yerel saat ile 23.00 sıralarında yoldaki araçların tahliye edildiği ve bölgenin trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Köprünün inşaatının bu yılın başlarında tamamlandığı biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp annenin cesedini, kuzgun kuşlarını takip eden vatandaşlar bulmuş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye, koalisyona resmen katıldı! ABD duyurdu - DünyaSuriye, koalisyona resmen katıldıUçak gemisi Gerald R. Ford bölgeye ulaştı! ABD'den Karayipler'e askeri takviye - DünyaABD, Gerald R. Ford'u bölgeye konuşlandırdıİsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiası: Jet hızıyla yalanlama geldi - Dünyaİsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiasıRusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi - DünyaRusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı!Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor - DünyaMacron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyorTrump-Putin zirvesi olacak mı? Rus Bakan Lavrov'dan açıklama - DünyaTrump-Putin zirvesi olacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...