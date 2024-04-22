Çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar çıktı! 21 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Mangu ve Kuru bölgesinde çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşandı.

Mwaghavul Gençlik Hareketi Ulusal Başkanı Sunday Dankaka, çobanların silahlı saldırılar düzenlediğini belirtirken, saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA EV KÜL OLDU

Saldırılarda çok sayıda evin kül olduğunu aktaran Dankaka, onlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

OCAK AYININ BİLANÇOSU 90

Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Son olarak, ocakta Mangu bölgesinde yaşanan çatışmalarda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.