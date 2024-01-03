Çok sayıda Türk'e Rusya'dan oturum izni

3 Ocak 2024 13:08 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 13:16

Rusya'da yüksek vasıflı yabancı uzmanlara (VKS) süresiz oturma izni alma hakkı sağlanacak. Çok sayıda Türk vatandaşı uzmanın da bu haktan yararlanması bekleniyor.

YABANCILARIN AİLELERİYLE BİRLİKTE YAŞAMA FIRSATI

Başbakanlık açıklamasında daha önce “Rusya Federasyonu'ndaki yabancı vatandaşların hukuki statüsüne ilişkin” federal yasada değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, 7 Ocak'tan itibaren Rusya'da en az iki yıldır çalışan yüksek vasıflı bir uzmana, süresiz oturma izni verilecek.

Ayrıca aile üyelerine de Rusya'da yaşamaları şartıyla süresiz oturma izni verilecek.

Rusya mevzuatına göre yüksek vasıflı uzmanlar (VKS), yıllık geliri 2 milyon rubleden yüksek olan kontratlı profesyonellere deniyor. Bu kişiler için üç yıla kadar çalışma ruhsatı ve vize alınabiliyordu.