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    Çok sayıda Türk'e Rusya'dan oturum izni

    Rusya'da yabancıların oturma iznine dair bazı kurallar değişti. Artık "vasıflı" olarak sınıflandırılan yabancılar, 'süresiz oturma izni' alma hakkı kazanacak.

    Çok sayıda Türk&#039;e Rusya&#039;dan oturum izni
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya'da yüksek vasıflı yabancı uzmanlara (VKS) süresiz oturma izni alma hakkı sağlanacak. Çok sayıda Türk vatandaşı uzmanın da bu haktan yararlanması bekleniyor.

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    Başbakanlık açıklamasında daha önce “Rusya Federasyonu'ndaki yabancı vatandaşların hukuki statüsüne ilişkin” federal yasada değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

    Buna göre, 7 Ocak'tan itibaren Rusya'da en az iki yıldır çalışan yüksek vasıflı bir uzmana, süresiz oturma izni verilecek.

    Ayrıca aile üyelerine de Rusya'da yaşamaları şartıyla süresiz oturma izni verilecek.

    Rusya mevzuatına göre yüksek vasıflı uzmanlar (VKS), yıllık geliri 2 milyon rubleden yüksek olan kontratlı profesyonellere deniyor. Bu kişiler için üç yıla kadar çalışma ruhsatı ve vize alınabiliyordu.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rusya
    Haberler > Dünya > Çok sayıda Türk'e Rusya'dan oturum izni
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