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Daha önce iki kez reddedilmişti! Ahmedinejad, seçimler için adaylık başvurusu yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İbrahim Reisi, Mahmud Ahmedinejad, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adaylığı daha önce iki kez reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak seçimler için adaylık başvurusunda bulundu. Ahmedinejad, "Ülkenin tüm sorunlarının halkın görüşlerinin dikkate alınması, uzmanların deneyimlerinden faydalanılması ve dünyayla yapıcı etkileşime dayalı olarak çözülebileceğine inanıyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası ülke seçime gitmeye hazırlanıyor. 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 28 Haziran'da yapılacak. Seçimde aday olmak isteyenler başvurularını İçişleri Bakanlığına yapıyor.

Daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

"TEMEL HEDEF ÜLKEDEKİ YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK"

Adaylığının onaylanması halinde güçlü adaylardan biri olabileceği değerlendirilen Ahmedinejad, kayıt işlemleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, halkın birçok kesiminden yeniden cumhurbaşkanı olması konusunda gelen istekler doğrultusunda adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı olması halinde hükümetinin temel hedefinin ülkedeki yoksulluk sorununu ortadan kaldırmak olacağını belirten Ahmedinejad, "Ülkenin tüm sorunlarının halkın görüşlerinin dikkate alınması, uzmanların deneyimlerinden faydalanılması ve dünyayla yapıcı etkileşime dayalı olarak çözülebileceğine inanıyorum" dedi.

Daha önce iki kez reddedilmişti! Ahmedinejad, seçimler için adaylık başvurusu yaptı - 1. Resim

ADAYLIĞI 2 KEZ VETO EDİLMİŞTİ

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti.

Ahmedinejad, 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Reisi'ye karşı aday olmak istemiş ancak yine Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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