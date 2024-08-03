Danimarka, ABD-Rusya arasındaki esir takasından dolayı Türkiye'yi tebrik etti: Büyük bir zafer

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

2. Dünya Savaşı'nın ardından yapılan en büyük esir takası Türkiye'de gerçekleşti. ABD ile Rusya arasındaki trafiği sağlayan Türkiye, dünya basınından gündem olmaya devam ediyor. Danimarka'dan yapılan açıklamada, "Türkiye için büyük bir diplomatik zafer" ifadelerine yer verildi.