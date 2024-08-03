Danimarka, ABD-Rusya arasındaki esir takasından dolayı Türkiye'yi tebrik etti: Büyük bir zafer
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
2. Dünya Savaşı'nın ardından yapılan en büyük esir takası Türkiye'de gerçekleşti. ABD ile Rusya arasındaki trafiği sağlayan Türkiye, dünya basınından gündem olmaya devam ediyor. Danimarka'dan yapılan açıklamada, "Türkiye için büyük bir diplomatik zafer" ifadelerine yer verildi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonunun "Türkiye için büyük bir diplomatik zafer" olduğunu belirtti.
REHİNE TAKASINI MİT YÖNETTİ
Rasmussen, basına yaptığı açıklamada, MİT'in yönettiği takas operasyonunu değerlendirdi.
"Türkiye'nin büyük bir diplomatik zaferi" olarak nitelendirdiği operasyonun, Belarus ve Rusya'dan çıkarılan 16 kişi için de iyi bir gelişme olduğunu kaydeden Rasmussen, Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik etti.
Rasmussen, ayrıca takas operasyonunda Rusya'ya gönderilenlerin sayısının bu ülkeden gelenlerden az olmasına dair memnuniyetini dile getirdi.
26 KİŞİNİN KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ SORUNSUZ OLDU
MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.
Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı