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DEAŞ'in sözde lideri yakalandı! "Kasura"ya nefes kesen operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı
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DEAŞ&#039;in sözde lideri yakalandı! &quot;Kasura&quot;ya nefes kesen operasyon
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'da DEAŞ'e karşı mücadele tüm kararlılığıyla devam ediyor. Lübnan ordusu, DEAŞ'in sözde lideri "Kasura" lakaplı teröristin yakalandığını duyurdu.

Lübnan'da DEAŞ'a yönelik son derece titiz bir operasyon gerçekleştirildi.

DEAŞ'in sözde lideri yakalandı!

"KASURA" LAKALPI TERÖRİST YAKALANDI

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "bir dizi takip ve istihbarat çalışmasının ardından" gerçekleştirilen operasyonda Askeri İstihbarat Dairesi'nin, terör örgütü DEAŞ'ın önde gelen liderlerinden biri olan ve güvenlik operasyonlarının planlanmasına katılan "Kasura" lakaplı kişiyi yakaladığı belirtildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile elektronik cihazlar ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanların da ele geçirildiği kaydedildi.

"Kasura" lakaplı DEAŞ'lının, örgütün Lübnan'daki eski lideri Ebu Said eş-Şami'nin yakalanmasının ardından sözde göreve getirildiği kaydedildi.

Şami'nin, 27 Aralık 2024'te Askeri İstihbarat Dairesi tarafından düzenlenen nitelikli bir operasyon sonucu çok sayıda DEAŞ mensubuyla birlikte yakalandığına işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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