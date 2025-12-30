Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bir tasarruf bankasında gerçekleştirilen film gibi soygunun ardından, çalınan paranın miktarı netleşti. Kasa odasına açılan dar bir delikten içeri giren şüphelilerin binlerce kasayı açarak büyük miktarda nakit ve değerli eşyayı ele geçirdiği belirlenirken, ortaya çıkan rakam ülke genelinde şaşkınlığa neden oldu.

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bir tasarruf bankasının kasa odasında gerçekleştirilen soygun ülkede gündem olmaya devam ediyor.

Kasa odasına açılan bir delikten girerek binlerce kasayı boşaltan şüphelilerin ne kadar vurgun yaptığı netleşti. Yetkililere göre soygunda ele geçirilen para ve değerli eşyaların toplam tutarı yaklaşık 30 milyon euroya ( yaklaşık 1 milyar 50 milyon TL) ulaştı.

Banka yönetimi, kasa odasındaki kasaların yaklaşık yüzde 90’ının açıldığını, toplamda yaklaşık 3 bin kasanın boşaltıldığını açıkladı. Her bir kasadan ne alındığı henüz netleşmedi.

POLİS SİYAH AUDİ RS6’NIN PEŞİNDE

Polis, olayı “ağır çete hırsızlığı” kapsamında soruşturuyor. Tanık ifadelerine göre cumartesi gecesi birkaç kişi, büyük çantalarla yer altı otoparkının merdivenlerinde görüldü.

Aynı saatlerde Hannover plakalı, çalıntı olduğu bildirilen siyah bir Audi RS6 da bölgede tespit edildi. Polis, araçta maskeli kişilerin bulunduğunu ve bir kişinin çıkış bariyerini çalıştırdığını paylaştı.

MÜŞTERİLER BANKA ÖNÜNDE TOPLANDI

Soygunun ardından banka müşterileri bilgi almak için şube önünde toplandı.

Sabah erken saatlerden itibaren bekleyenlerin sayısının 200’e yaklaştığı belirtildi. Kalabalık, “İçeri girmek istiyoruz” sloganları attı. Gerginliğin artması üzerine bazı kişiler güvenlik görevlilerini aşarak bankanın giriş salonuna girdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, BANKA KAPALI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve banka binası güvenlik çemberine alındı. Polis anonslarında “Banka bugün kapalıdır, Sparkasse’nin internet sitesinde bilgi alabilirsiniz, lütfen dağılın” çağrısı yapıldı.

BANKADAN İLK AÇIKLAMA

Sparkasse yönetimi, soygundan etkilenen müşteriler için ilk bilgilendirmeyi internet sitesinden paylaştı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve müşterilerin haklarına ilişkin detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını bildirdi.

