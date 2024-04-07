Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'a dayanışma mesajı: Türkiye sel felaketi için her türlü yardımı sağlamaya hazır

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Kazakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye’nin yardıma hazır olduğu belirtilen açıklamada, “Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak kardeşimizin tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Kazakistan halkına ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen su taşkınları sürerken, taşkınlardan etkilenen birçok bölgeden yaklaşık 19 bin kişi tahliye edilmişti.