Gazze'de İsrail ordusunun düzenlediği İHA saldırısı, bir ailenin düğün sevincini hüzne çevirdi. Bir hafta sonra evlenmeye hazırlanan Filistinli genç, düğün davetiyelerini dağıttığı sırada hedef alınan araçta hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırı, bölgede bir kez daha sivilleri hedef alan trajik bir olayla gündeme geldi. Gazze kentinin orta kesimindeki Ebu Hudayra Kavşağı'nda gerçekleştirilen İHA saldırısında hayatını kaybedenler arasında düğün hazırlıkları yapan genç bir Filistinli de yer aldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, kalabalığın yoğun olduğu bölgede seyreden sivil bir araç insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırının ardından araç alevlere teslim olurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DAVETİYE DAĞITIRKEN ÖLDÜ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı Saraya Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenler arasında bulunan Abdulcevad Ebu el-Leben'in, bir hafta sonra yapılması planlanan düğünü için davetiye dağıtmaya çıktığı öğrenildi.

Yakınlarının verdiği bilgiye göre genç adam, evlilik hazırlıklarının son aşamasındaydı ve düğün davetiyelerini ulaştırmak için dışarı çıktığı sırada saldırıya yakalandı. Saldırı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Düğününe günler kala gelen acı son! Davetiye dağıtırken hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenler arasında "Barış Güvercini" isimli yardım kuruluşunun yöneticisi Tarık Ebu Yusuf'un da bulunduğunu bildirdi.

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