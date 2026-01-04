Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçlerince kaçırılması olayı, dünya medyasında ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu hadise, operasyonun detaylarından uluslararası hukuk ve bölgesel denge meselelerine dek uzanan kapsamlı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Dünya genelindeki medya kuruluşları, bu gelişmeyi kendi siyasi ve jeopolitik görüş açılarından değerlendirdi.

Dünya basınının olayı nasıl gördüğüne dair başlıklar ve kısa özetler şöyle...

REUTERS: TRUMP, MADURO'NUN YAKALANDIĞINI VE ÜLKENİN ABD KONTROLÜNE GEÇTİĞİNİ DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla Maduro ve eşi gözaltına alınarak New York'a sevk edildi. Trump, Venezuela'da güvenli bir yönetim geçişi sağlanana kadar ülkenin idari kontrolünün fiilen ABD'de olacağını açıkladı. Maduro hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve terör suçlamalarından dava açılacağı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Venezuela genelinde elektrik kesintileri, artırılmış güvenlik önlemleri ve protestolar gözlemlendi.

Dünya basını Trumpın Maduroyu kaçırmasını nasıl gördü?

THE GUARDİAN: ABD, MADURO VE EŞİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

The Guardian'ın haberine göre, ABD özel kuvvetlerinin sabaha karşı düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi yakalanarak ABD'ye götürüldü. Operasyonun hemen ardından Venezuela hükümeti ve müttefikleri bu eylemi yasa dışı bir saldırı olarak nitelendirirken, bölgedeki gerilim hızla tırmandı ve uluslararası tepkiler sertleşti. Hava ve kara unsurlarının kullanıldığı Caracas'a yönelik baskın sırasında başkentte patlama ve silah sesleri duyuldu, birçok kamu binasında ciddi hasar oluştu. Maduro'nun yakalanması, Latin Amerika ve Avrupa genelinde yoğun diplomatik krize yol açtı. Brezilya, Meksika ve bazı diğer ülkeler bu operasyonu egemenlik ihlali olarak kınadı. Ancak, bazı muhalif gruplar bu gelişmeyi "yönetimin sonu" olarak değerlendirdi.

DAİLY MAİL: AMERİKA SAVAŞ YOLUNDA

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakalaması ve Güney Amerika ülkesine yönelik büyük çaplı saldırılar Pazar günkü gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Daily Mail gazetesi, Donald Trump tarafından paylaşılan, ABD özel kuvvetleri tarafından tutuklanan ve gözleri bağlı, kelepçeli Maduro'nun fotoğrafıyla birlikte manşetini "Amerika savaş yolunda" şeklinde attı.

FİNANCİAL TİMES: LATİN AMEERİKA'DAKİ EN BÜYÜK KIRILMALARDAN BİRİ

ABD güçlerinin Maduro'yu yakalayıp Venezuela'dan çıkarması, Financial Times'a göre Latin Amerika'nın son yıllardaki en önemli jeopolitik kırılmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu olayın hemen ardından Venezuela piyasalarında ciddi çalkantılar yaşandı ve özellikle petrol şirketlerinin ülkedeki gelecekteki rolleri sorgulanmaya başlandı. Washington, Venezuela'da yeni bir geçiş hükümeti kurulabileceği sinyalini verirken, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri ise demokratik seçimlerin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

WASHİNGTON POST: ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Washington Post, "Absolute Resolve" kod adlı operasyonun aylar süren hazırlıklar sonucunda, başkent Karakas'ta gece saatlerinde sürpriz bir baskınla gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonda 150'den fazla hava aracı kullanılarak Venezuela'nın hava savunma sistemleri etkisiz hâle getirildi. Çift, konutlarında yakalandıktan sonra önce USS Iwo Jima gemisine, ardından New York'a sevk edildi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlamalarla yargılanacakları açıklandı. Gazete, operasyonun Kongre onayı olmadan yapılmasının uluslararası hukuk ve egemenlik konularında ciddi soru işaretlerine neden olduğunu vurguladı.

THE ODSERVER: VENEZUELA'YI ABD YÖNETECEK

The Observer gazetesi, Trump'ın Maduro'nun yakalanmasının ardından ABD'nin Venezuela'yı "yöneteceği" yönündeki açıklamalarına yer verdi. ABD Başkanı Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere "Ülkeyi doğru şekilde yöneteceğiz" ve "Bu çok para kazandıracak" demişti.

AP: ABD'NİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ASKERİ SALDIRISI

Associated Press (AP), olayı "ABD’nin büyük ölçekli askeri saldırısı" olarak nitelendirdi ve yakalanan Maduro ile eşinin yargılanmak üzere New York’a götürüldüğünü belirtti. Trump yönetimi, Venezuela'yı geçici olarak yöneteceğini ve petrol endüstrisini düzenleyeceğini duyurdu. Bu tek taraflı adımın yasallık tartışmalarını başlattığı ve Birleşmiş Milletler'in acil toplantı çağrısı yaptığı aktarıldı.

BBC: MADURO VE EŞİ ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

BBC ise, geniş çaplı askeri operasyon sonucu Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun başarısını teyit etti ve Maduro'nun New York'a götürüldüğünü açıkladı. Operasyon sırasında Karakas'ta patlamalar ve yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Venezuela hükümeti, bu olayı “yasadışı saldırı” olarak tanımladı ve Maduro'nun durumu hakkında kanıt talep etti. Olay, hem ülke içinde Maduro destekçilerinin protestolarına hem de uluslararası toplumdan gelen tepkilere yol açtı.

