Hafta sonu ABD ve İran arasında yapılan barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Moskova’dan yeni bir adım geldi. Kremlin, nükleer krizin aşılması için İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahip olan Rusya, ABD ile İran arasında yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak uranyumu depolama teklifini yineledi.

"TEKLİFİMİZ MASADA AMA HENÜZ ADIM ATILMADI"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu önerinin bizzat Başkan Putin tarafından ABD ve bölge ülkelerine iletildiğine değinerek "Bu teklif hala geçerli ancak henüz harekete geçilmedi" dedi.

Dünya bu teklife kilitlendi: Kremlinden ABD ve İrana yeni teklif: Uranyumu bize verin, krizi bitirelim

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ UMUTLARI SUYA DÜŞÜRDÜ

Şubat ayı sonunda başlayan ve küresel ekonomiyi sarsan savaşın sona ermesi için hafta sonu İslamabad’da yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.

Binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaları bitirecek hızlı bir anlaşma umudu, masadaki pürüzler nedeniyle bir kez daha suya düşmüş durumda.

Dünya bu teklife kilitlendi: Kremlinden ABD ve İrana yeni teklif: Uranyumu bize verin, krizi bitirelim

KREMLİN’DEN TRUMP’IN ABLUKA PLANINA ELEŞTİRİ

Rusya, sadece nükleer konuda değil, bölgedeki lojistik gerilime dair de sessizliğini bozdu.

ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası durma noktasına gelen Hürmüz Boğazı’na yönelik Donald Trump’ın "abluka" tehditlerini eleştiren Peskov, "Bu tür eylemler muhtemelen uluslararası piyasayı olumsuz etkilemeye devam edecek" uyarısında bulundu.

