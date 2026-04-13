Trendyol 1'inci Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor, sahasında oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi meydana gelen trafik kazasında yaralanan altyapı sporcularının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Sivasspor tesisleri önünde meydana gelen trafik kazası

"TOP TOPLAYICILARI TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI"

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Bugün kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. İstanbulspor karşılaşması öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında tesislerimize doğru hareket halinde olan sporcularımızın sağlık durumları, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip altına alınmıştır. İlk müdahaleleri yapılan oyuncularımızın genel sağlık durumlarıyla ilgili detaylı kontroller sürmekte olup, kulübümüz süreci titizlikle takip etmektedir" denildi.

Kazada Sivasspor U13 takımından 4 sporcu yaralandı

Kırmızı-beyazlı kulüp, "Sporcularımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle başta sporcularımız olmak üzere ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri tarafımızca yapılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

