Sarıyer ile Hatayspor, TFF 1'inci Lig'in 35'inci haftasında karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Oniş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Sarıyer, 4-0'lık skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Moustapha Camara, 53'üncü dakikada Andre Poko, 69'uncu dakikada Emeka Eze ve 83'üncü dakikada Aytaç Kara kaydetti.

İstanbul ekibi, 13'üncü galibiyetini aldı ve puanını 46'ya yükseltti. TFF 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

Sarıyer'in teknik direktörlüğünü Servet Çetin yapıyor

SMS GRUP SARIYER: 4 - ATAKAŞ HATAYSPOR: 0

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Camara, Poko (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Marcos Silva (Dk. 63 Aytaç Kara), Dembele (Dk. 74 Batuhan Kör), Eze (Dk. 75 Ozan Sol)

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Sinan Özen (Dk. 46 Danjuma), Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman (Dk. 84 Ali Yıldız), Ensar Arslan (Dk. 61 Deniz Aksoy), Baran Sarka (Dk. 74 Yunus Azrak), Ünal Emre Durmuşhan, Ating (Dk. 74 Yılmaz Cin)

Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 53 Poko, Dk. 69 Eze, Dk. 83 Aytaç Kara (SMS Grup Sarıyer)

