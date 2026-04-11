Lider Arsenal evinde kâbus gördü: Şampiyonluk yarışında önemli kayıp
Premier Lig'in 32'nci haftasında lider Arsenal, taraftarı önünde Bournemouth'u ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi, 2-1 kazanmayı başardı.
Bournemouth, 17'nci dakikada Eli Junior Kroupi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi, 35'inci dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi. Bournemouth, 74'üncü dakikada Alex Scott'un golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bournemouth, deplasmanda Arsenal'i 2-1 devirdi.
ZİRVEDE FARK 9 PUAN
Premier Lig'de 8 maç sonra mağlup olan Arsenal, 70 puanda kaldı. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 90'ıncı dakikada oyuna dahil olduğu Bournemouth ise 45 puana yükseldi.
Arsenal'in, ikinci sırada bulunan Manchester City ile puan farkı 9'da kaldı. Ancak Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibinin iki eksik maçı bulunuyor.