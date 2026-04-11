Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Bournemouth'a sahasında 2-1 yenilerek, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Premier Lig lideri Arsenal'in, 2 maçı eksiği olan en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkı 9'da kaldı.

Premier Lig'in 32'nci haftasında lider Arsenal, taraftarı önünde Bournemouth'u ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi, 2-1 kazanmayı başardı.

Maç sonucu: Arsenal 1-2 Bournemouth

Bournemouth, 17'nci dakikada Eli Junior Kroupi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi, 35'inci dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi. Bournemouth, 74'üncü dakikada Alex Scott'un golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bournemouth, deplasmanda Arsenal'i 2-1 devirdi.

Premier Lig'de 8 maç sonra mağlup olan Arsenal, 70 puanda kaldı. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 90'ıncı dakikada oyuna dahil olduğu Bournemouth ise 45 puana yükseldi.

Arsenal'in, ikinci sırada bulunan Manchester City ile puan farkı 9'da kaldı. Ancak Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibinin iki eksik maçı bulunuyor.

